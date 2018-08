FPÖ-Darmann: Kärntner Patienten profitieren von Gesundheitsreformen der Bundesregierung!

Einsparungen in der Verwaltung von GKK und AUVA, mehr Geld für die Patienten

Klagenfurt (OTS) - „Der Reformdruck, den die türkis-blaue Bundesregierung auf die Verwaltung der Krankenkassen ausübt, bringt positive Auswirkungen für die Patienten. Das kann man am Beispiel Kärnten gut erkennen“, erklärt heute der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Klubobmann Mag. Gernot Darmann. Alle Kärntner GKK-Versicherten erhielten endlich gleich hohe Zuschüsse für notwendige medizinische Hilfsmittel bzw. Physio-, Ergo- und Psychotherapie. „Die Kärntner GKK zählte bisher zu den Kassen, welche die geringsten Zuzahlungen gewährt hat. Diese Ungerechtigkeit wurde beseitigt, weil die Bundesregierung nach dem Prinzip ´gleiche Kassenbeiträge, gleiche Leistung´ in ganz Österreich einheitliche Sätze gefordert hat“, betont Darmann.

Mit Erfolg habe Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein auch darauf gedrängt, dass die Unfallversicherungsanstalt ihre teure Bürokratie reduziert. „Rund 45 Millionen, die bisher für die aufgeblähte Struktur einer Hauptstelle mit 20 Organisationseinheiten in Wien und vier zusätzlichen Landesstellen vergeudet wurden, können in Zukunft für die Patienten verwendet werden“, betont Darmann. „Für die Verwaltung war der AUVA auch in Kärnten nichts zu teuer“, erinnert Darmann, habe die AUVA doch trotz der geplanten Fusion mit der Unfallabteilung des Klinikums Klagenfurt um 7 Millionen Euro einen neuen Büropalast errichtet. „Einen guten Teil dieses Geldes hätte man wohl besser für die Gesundheitsversorgung einsetzen sollen“, so der FPÖ-Chef.

Ministerin Hartinger habe mit Erfolg darauf gedrängt, dass das Konzept des neuen Traumazentrums im Klinikum im Sinne der Patienten ergänzt wurde. „Ein unfallchirurgisches Tageszentrum, das eine rasche Behandlung der Patienten gewährleisten wird, ist nun Teil dieses neuen Superspitals in Klagenfurt“, erklärt Darmann abschließend.

