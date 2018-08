Im Park statt am PC: Pixum Fotobücher lassen sich jetzt kinderleicht per App von überall gestalten (FOTO)

Köln (ots) - Ein Großteil aller Fotos wird heutzutage mit dem Smartphone aufgenommen. Denn: "Die beste Kamera ist die, die man gerade dabei hat". Befinden sich die Bilder einmal auf dem Handy, so lassen sie sich dank der neuen Pixum App nun direkt von dort in ein persönliches Pixum Fotobuch verwandeln - und das in nur wenigen Minuten. Wer also seine Zeit bei sommerlichen Temperaturen lieber im Freien verbringt als am heimischen PC, dem bietet die Pixum App die Freiheit, sein Pixum Fotobuch ab sofort an jedem beliebigen Ort zu gestalten und zu bestellen.

Ob am einsamen Sandstrand unter Palmen oder mit Freunden auf der Wiese im Park - im Sommer entstehen viele der schönsten Aufnahmen des Jahres. Ab sofort lassen sich diese Erinnerungen noch einfacher und schneller in einem Pixum Fotobuch festhalten - dank der kostenlosen Pixum App für Android und iOS. Mithilfe der intelligenten "MagicBooks"-Assistenzfunktion sortiert und gruppiert die neue App auf Wunsch automatisch Fotos, die sich auf dem Smartphone befinden und fügt sie sinnvoll und ästhetisch in ein passendes Layout ein. Der vorgeschlagene Entwurf lässt sich anschließend individuell anpassen.

Auch die manuelle Erstellung gelingt völlig intuitiv: Nach Wahl des Formats und des Cover Stils, wählt der Nutzer seine gewünschten Fotos aus. Die Pixum App ordnet alle Aufnahmen automatisch an, sodass im Anschluss der Entwurf per "Drag & Drop" nach Belieben veränderbar ist. Zusätzlich stehen in der Pixum App zahlreiche Layouts und Designs zur Auswahl sowie die Möglichkeit, Texte, Sticker oder Hintergrundfarben hinzufügen.

Wird die Bearbeitung unterbrochen, speichert die App den Zwischenstand automatisch. So können Nutzer die Bearbeitung zu jedem beliebigen Zeitpunkt fortsetzen. Diese Funktion erlaubt es beispielsweise bereits im Urlaub oder auf der Rückreise mit der Fotobucherstellung zu beginnen. Nach Abschluss der Bestellung kommt das fertige Pixum Fotobuch innerhalb weniger Tage zu Hause an.

Neben der gedruckten Ausgabe können Nutzer ihr Pixum Fotobuch auch als E-Book im Format ePDF und ePUB bestellen und so ihre Kreation direkt mit Freunden und Familienmitgliedern teilen.

Mehr Informationen zur Pixum App gibt es unter www.pixum.de/app

