Gesamtliefermenge von JA Solar nach Japan übersteigt 3 GW

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co, Ltd, ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Photovoltaikprodukten, gab bekannt, dass seine Gesamtliefermenge nach Japan 3,3 GW erreicht hat. Als zuverlässigste PV-Marke hält JA Solar seit Jahren in eine solide Stellung mit einem bedeutenden Anteil am japanischen Solarmarkt. Das Unternehmen war im ersten Halbjahr 2018 der führende Modullieferant für Japan.

Bereits 2012 legte JA Solar mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Tokio den Grundstein für die Expansion in den japanischen Markt. Die hochwertigen Produkte und der ausgezeichnete Kundendienst ermöglichen es JA Solar, strategische Beziehungen aufzubauen und die Zusammenarbeit mit einer Reihe wichtiger lokaler Kunden anzukündigen, darunter Marubeni Corporation, Hitachi, Ltd., JGC Corporation, Toko Denki Koji Kabushiki Kaisha, Nippon COMSYS Corporation, Mitsui & Co., Ltd., usw. JA Solar hat über 200 strategische Partner in Japan. Die Produkte werden in allen 47 Verwaltungsbezirken Japans vertrieben und sind in privaten, gewerblichen und industriellen PV-Aufdachanlagen sowie in großen Freiflächenkraftwerken weit verbreitet. Die kumulierten 3,3 GW der Produkte von JA Solar entsprechen einer Stromerzeugungskapazität von rund 4,3 Mrd. kWh, was den Kohlendioxidausstoss um 3,5 Mio. Tonnen reduzieren kann.

In Japans Küstengebieten herrschen die unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen vor, was einen hohen Standard bei Solarmodulen verlangt, einschließlich Salz-Alkali-Toleranz, Feuchtwärme und extreme Kältebeständigkeit. Die PV-Module von JA Solar zeichnen sich durch hohe Korrosions- und PID-Beständigkeit aus und sind in der Lage, unter diesen extremen Umgebungsbedingungen mit hoher Zuverlässigkeit zu funktionieren. Darüber hinaus bieten die hochwertigen Solarmodule von JA Solar eine starke Garantie für die Stabilität des Kraftwerkssystems und die Optimierung der Stromerzeugung. Als PERC-Patentinhaber bietet JA Solar leistungsstarke Bifacial-PERC-Doppelglas- und PERC-Halbzellenmodule an, um die wachsende Nachfrage japanischer Kunden nach höherem Nutzen aus den Stromerzeugungssystemen weiter zu befriedigen. Und diese Module finden im Markt guten Anklang.

Herr Jin Baofang, President und CEO von JA Solar, sagte: "Wir konzentrieren uns weiterhin auf technologische Innovationen und die Entwicklung von Solar-Massenprodukten mit hohem Wirkungsgrad. Wir gehen zuversichtlich davon aus, dass wir unseren weltweiten Partnern weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten und die Entwicklung der PV-Industrie weiter vorantreiben werden."

Rückfragen & Kontakt:

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr @ jasolar.com