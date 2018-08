„ZiB spezial“ zum Brückeneinsturz in Genua heute um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach einer „ZiB spezial“ um 15.09 Uhr und einer verlängerten „ZiB“ um 17.00 Uhr widmet sich heute, am 14. August 2018, auch um 20.15 Uhr in ORF 2 eine knapp 10-minütige Sondersendung dem Brückeneinsturz in Genua. „Universum: Unser blauer Planet“ beginnt anschließend an die „ZiB spezial“.

