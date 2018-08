Medienprogramm (vorläufig): Informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Energie

Wien (OTS) - Am Montag, 17. und Dienstag, 18. September 2018 findet die informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Energie der EU-Mitgliedsstaaten in Linz statt.

Vorläufige medienöffentliche Termine

Montag, 17. September 2018

13.00 – 19.00 Uhr Medienakkreditierung geöffnet

Ort: Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

13.30 – 17.00 Uhr Exkursionsprogramm für interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter

Besuch bei der voestalpine, Besichtigung der Stahlwelt mit anschließender Besichtigung des Projektes H2Future

Weiterer Programmpunkt (tbc)

Treffpunkt für die Abfahrt des Shuttlebusses in Linz wird noch bekanntgegeben.

19.00 – 22.00 Uhr Abendessen

Ort: „Das Schloss – Herbersteins Brasserie“, Schlossberg 1a, 4020 Linz

Treffpunkt für die Abfahrt des Shuttlebusses zum Abendessen wird noch bekanntgegeben

Für weitere Details und zur Anmeldung für die Exkursion und das Abendessen wenden Sie sich bitte bis 30. August 2018 an presse @ bmnt.gv.at.

Dienstag, 18. September 2018

06.30 – 18.00 Uhr Medienakkreditierung und Medienzentrum geöffnet (Medienakkreditierung schließt um 13.30 Uhr)

Ort: Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

08.30 – 09.00 Uhr Eintreffen der Ministerinnen und Minister für Energie im Design Center Linz

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

Ort: Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

Vorplatz, Haupteingang

anschließend Begrüßung durch Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstinger

nur HOST Broadcaster und HOST Photo

Ort: Design Center Linz, Plenarsaal

09.30 Uhr Plenarsitzung der Ministerinnen und Minister für Energie FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT zu Beginn – Tour de Table (Achtung: Nur für Foto- und Kamerateams)

Ort: Design Center Linz, Plenarsaal

Treffpunkt: 09.15 Uhr im Medienzentrum, Kongresssaal

10.00 – 12.30 Uhr Bei Interesse selbstständige Besichtigung der Ausstellung (H2Future, voestalpine, Fronius, RAG Energy Storage, etc.)

Ort: Design Center Linz, Foyer

12.45 Uhr GRUPPENFOTO

Ort: Design Center Linz, Foyer

Treffpunkt: 12.30 Uhr im Medienzentrum, Kongresssaal

13.20 Uhr PRESSEKONFERENZ

Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch mit Simultandolmetschung Ort: Design Center Linz, Kongresssaal

Weiterführende Informationen zum Ablauf sowie Details zu den Akkreditierungsmodalitäten finden Sie im beiliegenden Medienprogramm.

Die Teilnahme an den Medienterminen im Rahmen des Programms und die Nutzung des Medienzentrums im Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz, sind nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig.

Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung an.

Die Akkreditierungsausweise werden von Montag bis Freitag, 09.00 – 13.00 Uhr im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Schauflergasse 1, 1010 Wien) ausgegeben.

Am 17. September 2018, ab 13.00 Uhr und am 18. September 2018 werden die Akkreditierungsausweise auch am Medienakkreditierungsschalter im Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz ausgegeben. Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise Design Center Linz (Europaplatz 1, 4020 Linz):

■ 17. September 2018: 13.00 bis 19.00 Uhr

■ 18. September 2018: 06.30 bis 13.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Kontakt Akkreditierung

Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115-202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53115-202448