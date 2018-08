AVISO: Wiener Hilfswerk lädt zum sommer[aus]klang

Heiße Live Acts, coole Drinks und viel Atmosphäre im Garten des Wiener Hilfswerks. 7. September 2018 ab 14.00 Uhr in der Schottenfeldgasse 29.

Wien (OTS) - Das Gartenfest des Wiener Hilfswerks hat Tradition. Jedes Jahr lädt die soziale Organisation zum Ende des Sommers in die Schottenfeldgasse 29, um gemeinsam mit Freunden/innen, Förderern und allen Interessierten zu feiern. Heuer wurde die Veranstaltung einem kleinen „Brush Up“ unterzogen. Mit heißen Live Acts soll den Gästen beste Unterhaltung geboten werden. Kiri Rakete, Bratfisch, drei Mitglieder von 5/8erl in Ehr`n und DJ Ardalani garantieren Sound vom Feinsten. Dazu gibt es coole Drinks, kulinarische Highlights von der Grill-Station und Bio-Gemüse- und Obst-Spezialitäten. Wie beim Wiener Hilfswerk üblich richtet sich das Programm an die ganze Familie und alle Altersschichten. Selbstverständlich wird nicht einfach so gefeiert, sondern für den guten Zweck: Der „sommer[aus]klang“ findet zugunsten der Lernclubs in den Wiener Hilfswerk-Nachbarschaftszentren statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird ausdrücklich gebeten.

sommer[aus]klang

Zeit: Freitag, 7. September 2018 ab 14.00 Uhr

Ort: Wiener Hilfswerk, 7., Schottenfeldgasse 29, im Garten (bei Schlechtwetter indoor)

Live Acts:

15.00 Uhr: Kinderlieder von Kiri Rakete

17.00 Uhr: Bratfisch

19.00 Uhr: 3 von 5/8erl in Ehr`n

20.00 Uhr: gemütlicher Ausklang mit DJ Ardalani

►Bio-Spezialitäten, Grill-Station, hausgemachte Limonaden und Säfte

►Kinderschminken & Spielestationen, Hilfswerk-Familytour

►Fit & Aktiv-Stand, Mini-Flohmarkt, Gewinnspiele

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

sommer[aus]klang Wiener Hilfswerk-Garten-Benefizevent Weitere Infos hier

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 434 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk