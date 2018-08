Bis zu 980.000 sahen Folge fünf der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Nächste Ausgabe am 20. August – zuvor „Alltagsgeschichte: Im Park“ am 19. August

Wien (OTS) - Die gestern, am 13. August 2018, ausgestrahlte fünfte Ausgabe der neuen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ von Elizabeth T. Spira verfolgten bis zu 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Durchschnitt sahen 918.000 bei einem Marktanteil von 36 Prozent zu. Die nächste Sendung der Porträtreihe, die wieder sieben neue Singles auf Partnersuche vorstellt, steht am Montag, dem 20. August, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

Die aktuelle, bereits 22. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Wega Film. 3sat zeigt die Folgen immer samstags um 12.10 Uhr.

Bereits am Sonntag, dem 19. August, bringt ORF 2 um 23.00 Uhr eine weitere „Alltagsgeschichte“ von Elizabeth T. Spira zum Wiedersehen:

In der Folge „Im Park“ aus dem Jahr 1991 begibt sich die Filmemacherin mit ihrem Kamerateam auf Lokalaugenschein in verschiedene Grünanlagen Wiens.

