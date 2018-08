Ottakring: Premiere im Bockkeller für „Die Frau vom Meer“

Wien (OTS/RK) - Ab Mittwoch, 15. August, ist das „Arme Theater Wien“ mit seiner neuen Produktion im Liebhartstaler Bockkeller (16., Gallitzinstraße 1) des Wiener Volksliedwerks zu Gast. Bis Dienstag, 28. August, wird „Die Frau vom Meer“ nach Henrik Ibsen in einer Fassung von Krista Pauer gezeigt. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, die Ticketpreise betragen zwischen 12 Euro (für Studierende) und 21 Euro (Vollpreis).

Die Protagonistin des Stücks, Ellida, gespielt von Celina Dos Santos, wohnt mit ihrer neuen Familie am Ende eines Fjordes in einer kleinen Stadt. Auf der Suche "nach dem Gegenteil von Einsamkeit" vernimmt sie eine tragische Geschichte, die sie zu der Frage veranlasst: Was macht das Leben eigentlich lebenswert? Zwischen Einsamkeit, Träumen und Sehnsüchten beginnt sie, ihr Leben neu zu betrachten.

Karten können unter der Telefonnummer 0699 / 816 39 394 oder per Mail an info @ armestheaterwien.at reserviert werden. Weitere Informationen auf www.armestheaterwien.at oder www.wienervolksliedwerk.at. (Schluss) maa

