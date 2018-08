Lercher: Österreichs Wirtschaft brummt – doch die Kurz-Regierung produziert Arbeitslosigkeit

SPÖ-Bundesgeschäftsführer kritisiert „desaströse Arbeitsmarktpolitik“ – Tausenden AMS-TrainerInnen droht Job-Verlust

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher bescheinigt der Kurz-Regierung eine „desaströse Arbeitsmarktpolitik“. „Die österreichische Wirtschaft brummt. Für die SPÖ ist klar, dass die Menschen vom guten Wirtschaftswachstum profitieren müssen. Das Ziel lautet Vollbeschäftigung und es ist erstmals seit Langem wieder in greifbare Nähe gerückt. Die aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen müssen gerade jetzt ausgebaut, nicht zurückgefahren werden. Doch diese Regierung erzeugt in Zeiten der Hochkonjunktur einen unnötigen Spardruck auf Kosten tausender Arbeitsuchender. Das ist kurzsichtiger, volkswirtschaftlicher Unsinn“, stellt Lercher heute, Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klar.****

Dank erfolgreicher Jobprogramme ist es gelungen, dass die Arbeitslosigkeit trotz der langwierigen Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise seit 2016 wieder sinkt. „Das zeigt, dass gezielte, aktive Arbeitsmarktpolitik funktioniert“, so Lercher. Doch der Rückgang der Arbeitslosigkeit stagniert bereits. Und die Kurz-Regierung setzt nun ohne Not den Sparstift an, streicht und kürzt erfolgreiche Jobprogramme wie die Aktion 20.000 und Qualifizierungsmaßnahmen, die etwa MigrantInnen fit für den österreichischen Arbeitsmarkt machen. Laut Berechnungen von Experten werden durch den AMS-Kahlschlag bis zu 30.000 Personen mehr als Arbeitslose registriert werden müssen. „Diese Regierung nimmt ganz bewusst in Kauf, dass viele Menschen trotz Hochkonjunktur keine Chancen am Arbeitsmarkt haben und auch tausende AMS-TrainerInnen vor dem Job-Verlust stehen.“

„Andere wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland ziehen bereits davon. Dort beträgt die Arbeitslosenquote gerade einmal 3,4 Prozent, während wir mit 4,7 Prozent ungefähr auf dem Niveau von Estland liegen“, erläutert Lercher. Gerade in wirtschaftlich guten Zeiten müsse der Staat dafür sorgen, dass die Menschen ein sicheres Einkommen haben, mit ganz gezielten Maßnahmen für diejenigen, die es schwer haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Doch diese Menschen sind Konzern-Kanzler Kurz egal. Ihm ist nur die Gewinnmaximierung der Großunternehmen ein Anliegen“, sagt Lercher. „Mit ihrer unvernünftigen Kürzungspolitik setzt diese Regierung die gute wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt in Österreich aufs Spiel. Unsinnige Sparmaßnahmen und Sozialabbau verschärfen die Kluft zwischen denen, die Arbeit haben, und denjenigen, die Arbeit suchen. Statt Arbeit gerecht zu verteilen und Überstunden zu reduzieren, sollen ArbeitnehmerInnen Hackeln bis zum Umfallen. Es ist ganz klar: Im Mittelpunkt der Regierung Kurz stehen nicht die Menschen, sondern die Großkonzerne.“ (Schluss) sc/up

