FPÖ-Darmann: LH Kaiser und LR Schaar sollen „Luft-Hunderter“ auf Südautobahn bei Klagenfurt abschaffen!

Unnötige Abzocke der Autofahrer – Kritik an ASFINAG – Wiedereinführung von Tempo 130 zwischen Griffen und St. Andrä im Lavanttal gefordert

Klagenfurt (OTS) - Klar gegen den „Luft-Hunderter“ und für die fixe Einführung von Tempo 130 auf der Südautobahn beim Flughafen Klagenfurt spricht sich heute einmal mehr der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann aus. „Verkehrsminister Norbert Hofer hat hier eine klare Position gegen den Luft-Hunderter, die ich vollauf unterstütze. Da die Vollziehung des Immissionsschutzgesetzes-Luft aber Landessache ist, fordere ich Landeshauptmann Peter Kaiser und die zuständige Landesrätin Sara Schaar auf, den Luft-Hunderter auf der Südautobahn nördlich des Flughafens abzuschaffen. Das ist eine unnötige Abzocke der Autofahrer“, so Darmann.

Tatsache sei, dass die Auswirkungen des Luft-Hunderters minimal sind und nur ein Prozent an Luftschadstoffen einspart werde. Dazu komme, dass die Fahrzeuge in den letzten Jahren weitaus moderner geworden sind und deutlich weniger Schadstoffe ausstoßen. „In den letzten Jahren gibt es eine sehr positive Weiterentwicklung bei der Reduktion des Schadstoffausstoßes. Daher kann ich nicht nachvollziehen, wieso SPÖ-Landesrätin Schaar weiter stur am Luft-Hunderter festhält, wie sie es heute angekündigt hat“, betont Darmann. Für den FPÖ-Chef ist der „Luft-Hunderter“ auf Autobahnen generell zu überdenken und stattdessen ein homogener Verkehrsfluss in den Städten sicherzustellen. „Für den Schutz der Bevölkerung vor Schadstoffen ist ein fließender Verkehr in den Städten statt eines Stop-and-Go Verkehrs weitaus zielführender, als eine Reduktion der Geschwindigkeit auf Autobahnen um einige km/h!“

Im Zusammenhang mit dem Abschnitt auf der Südautobahn zwischen Griffen und St. Andrä im Lavanttal spricht sich Darmann klar für die Wiedereinführung von Tempo 130 außerhalb der Tunnels aus. „Hier ist im Sinne der Kärntner Pendler die ASFINAG in der Pflicht, die Thematik so rasch wie möglich zu überprüfen, damit in den nächsten Monaten die Voraussetzungen geschaffen werden, um Tempo 130 wieder verordnen zu können“, stellt der Kärntner FPÖ-Chef fest.

