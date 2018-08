Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert Andreas Onea zur EM-Silbermedaille

wien (OTS) - Die Multisport Europameisterschaft in Glasgow und Berlin ist zu Ende, aber Österreich kann einen weiteren EM-Medaillengewinner feiern. Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert Andreas Onea zum Vize-Europameistertitel: „Die Olympia-Bronzemedaille in Rio 2016 war ein Erfolg für den österreichischen Schwimmsport. Nun hat Andreas Onea in seiner neuen Disziplin, 200 m Lagen, die Silbermedaille bei der Para-Schwimm-Europameisterschaft für Österreich gewonnen. Ich gratuliere sehr herzlich zu diesem Erfolg und freue mich über eine weitere EM-Medaille für den Sommersport.“

