SPÖ-Novak zur lebenswertesten Stadt der Welt: „Diese Auszeichnung ist nur durch den Beitrag der Wienerinnen und Wiener möglich!“

Wien (OTS/SPW) - Das Nachrichtenmagazin „The Economist“ gab heute einen Wechsel im Ranking um die lebenswerteste Stadt der Welt bekannt. In der Rangliste hat Wien Melbourne nach sieben Jahren von Platz 1 verdrängt. Damit steht Wien an der Spitze des Rankings. Als Grundlage der Befragung wurden insgesamt 140 Großstädte weltweit nach Kriterien wie Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung, Stabilität und Kultur miteinander verglichen. Keine Stadt der Welt hat im Ranking besser abgeschnitten als Wien.

„Dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist erfüllt mich mit Stolz und beweist, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten den richtigen Weg gehen. In der Stadt des sozialen Zusammenhalts schauen wir aufeinander und leben in Vielfalt respektvoll gemeinsam. Wir arbeiten tagtäglich daran, Wien ein Stück besser zu machen. Themen wie Bildung, Integration, Wirtschaft, Kultur, Gesundheit, Umwelt, öffentlicher Verkehr und natürlich der soziale Wohnbau tragen massiv zur Erfolgsgeschichte des roten Wiens bei. Diese Auszeichnung ist nur durch den Beitrag der Wienerinnen und Wiener möglich“, so die Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak, BA. (Schluss) vs

