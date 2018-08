Int. Gartenbaumesse Tulln – mit Europas größter Blumenschau NUR von 30. August bis 3. September 2018

Naturgärten, Samen und Pflanzenraritäten, ökologische Pflege

Tulln (OTS) -

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2018

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 530 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Blühende Kunstgalerie“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Arche Noah - Sortenerhaltung für Kulturgutbewahrung

Die Kulturpflanzenvielfalt ist durch die Wechselwirkung zwischen Mensch und Pflanze in Jahrtausenden entstanden. Die Vielfalt der Nutzpflanzen dient nicht nur als biologische bzw. genetische Ressource – sie ist auch ein kultureller Wert, den es zu erhalten gilt. Das Samenarchiv von Arche Noah birgt einen Schatz von über 5.500 verschiedenen Kulturpflanzensorten. Die wichtigste Aufgabe des Samenarchivs besteht darin, den Bestand gefährdeter Pflanzenarten und -sorten zu erhalten. Dies geschieht durch sachgerechte Lagerung und periodischen Anbau von Vermehrungsmaterial. Das heißt, die Sorten werden in ihren Eigenschaften so erhalten, wie sie sind, an ihnen wird nichts verändert. Dadurch bleibt die gesamte genetische Formierung erhalten. Informationen zu der Kulturpflanzenvielfalt von Arche Noah erhalten Sie auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Pro`Loh – biologische Pflanzenstärkung

Pro`Loh Pflanzenstärkung dient zur Stärkung der Pflanzen bei Befall von Schädlingen. Es wird bei Befall des Buchsbaumzünslers angewandt, um diesen während des Befalls zu stärken und um das Schadbild so gering wie möglich zu halten. Die Pflanzen wachsen innerhalb von 1-2 Wochen ca. 2-3 cm nach. Die biologische Pflanzenstärkung wird auch bei Blattläusen auf Rosen, Mehltau, der Spinnmilbe beispielsweise auf Feigenbäumen oder der Kräuselkrankheit bei Pfirsichbäumen, Apfelbäumen aber auch gegen Wollläuse auf Orchideen angewandt. Weiters ist Pro`Loh absolut unschädlich für die Umwelt, für die Bienen, für Kleinkinder und Haustiere. Weitere Informationen zur biologischen Pflanzenstärkung erhalten Sie auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Natur im Garten auf der Int. Gartenbaumesse Tulln

Die Aktion „Natur im Garten“ setzt sich seit über 19 Jahren für die Ökologisierung der Gärten und Grünräume in Niederösterreich ein und versorgt die BesucherInnen bei der Int. Gartenbaumesse Tulln mit allen Informationen rund ums ökologische Gärtnern. Die ExpertInnen von „Natur im Garten“ beraten in Halle 8 beim „Natur im Garten“ Infostand und erläutern bei ihren Vorträgen auf der ORF NÖ Bühne an allen fünf Tagen die neuesten Trends des ökologischen Gärtnerns:

• Donnerstag, 30. August, 17.00 Uhr: Blütenreiche Gärten für lebendige

Vielfalt (Fiona Kiss)

• Freitag 31. August, 16.30 Uhr: Augenweide & Gaumenschmaus – essbare

Zierpflanzen (Gerlinde Koller-Steininger)

• Samstag, 1. September, 12.00 Uhr: Stauden für Anfänger – Farbe in den

Garten bringen (Gerlinde Koller-Steininger)

• Sonntag, 2. September, 16.30 Uhr: Aus dem Vollen schöpfen – pfiffige

Paradeiser-Rezepte (Margit Benes-Öller)

• Montag, 3. September, 16.30 Uhr: Anti Aging Obst (Gregor Dietrich)

Beim „Garten on Tour-Mobil“ von „Natur im Garten“ im Freigelände vor der Halle 2 erhalten die BesucherInnen die neuesten Informationsbroschüren.

1 Ticket – 2 Gartenhighlights

Von 30. August bis 3. September sind die Messe Tulln und Die Garten Tulln ein Gelände. Auf der ersten ökologischen Gartenschau Europas können sich die BesucherInnen Ideen und Anregungen für die eigene grüne Wohlfühloase vor der Haustüre holen. Die Garten Tulln bietet den BesucherInnen ein besonderes Angebot: von Donnerstag bis Montag führen ExpertInnen Garteninteressierte vier Mal täglich durch die mehr als 65 Schaugärten.



Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 30. August bis Montag, 3. September 2018

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Messe Tulln

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at