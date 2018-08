„FAIRienspiel“ von Südwind Niederösterreich

Sinnvolle Ferienaktivitäten und Spaß im Sinne der Nachhaltigkeit

St. Pölten (OTS/NLK) - Von Freibad-Workshops über Elektronik und Welternährung bis zum Geocaching reicht das Themenspektrum, mit dem sich Kinder und Jugendliche beim diesjährigen „FAIRienspiel“ von Südwind Niederösterreich befassen. „Mit den ‚FAIRienspielen‘ leisten Fairtrade- und Klimabündnisgemeinden einen wichtigen Beitrag, um sinnvolle Ferienaktivitäten mit Spaß zu verbinden und so eine nachhaltigere Gesellschaft mitzugestalten“, meint dazu Südwind-Regionalstellenleiterin Ingrid Schwarz.

Startpunkt der heurigen „FAIRienspielzeit“ war der „Make ICT Fair“ Workshop im Rahmen der Kinderuni an der Universität Wien, dabei wurden Handys auseinandergenommen und Arbeitsbedingungen in der IT-Branche untersucht. Weiter ging es mit zwei Workshoptagen zum Thema „Was ISST die Welt“ in der Fairtrade- und Klimabündnisgemeinde Ulrichskirchen im Weinviertel.

Das Herzstück des „FAIRienspiels“ fand im Rahmen des LEADER-Jugendprojekts „Youth in fair action“ in Zusammenarbeit mit dem BhW / Regionales Bildungswerk Bucklige Welt in verschiedenen Fairtrade- und Klimabündnisgemeinden v. a. in der Buckligen Welt und im Wechselland statt: So platzierten in Lichtenegg Kinder und Jugendliche als Geocaches nachhaltige Botschaften zu fairem Handel und Klimaschutz, wurde in Kirchschlag in der Buckligen Welt eine Rätselrallye mit Geocaching veranstaltet und wurden in Krumbach im Zuge der „Bädertour“ faire und gesunde Fruchtcocktails gemixt. Das „FAIRienkino“ in Lanzenkirchen wiederum lud Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum von Südwind produzierten Kurzfilm „Das Leben eines Handys“ und zum französisch-algerischen Spielfilm „Timgad“ ein. Nächster Programmpunkt ist am Montag, 27. August, die Veranstaltung „Fairer Fußball und alles, was dazugehört“ in der Hinterbrühl.

Nähere Informationen bei Südwind Niederösterreich unter 02622/248 32, e-mail noe @ suedwind.at und www.suedwind.at/niederoesterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse