Otto Schenk und Hans Krankl am 16. August zu Gast in „Stöckl.“

Wien (OTS) - Vom 2. bis 23. August gibt es beim ORF-Nighttalk „Stöckl.“ ein Wiedersehen mit besonderen Gästen. Zwei gefeierte Österreicher sind am Donnerstag, dem 16. August 2018, um 23.00 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Barbara Stöckl: Schauspiellegende Otto Schenk trifft auf Fußballlegende Hans Krankl. Ein Gespräch über Politik, Nationalstolz, Applaus, Kritik, Leidenschaft und gemeinsame persönliche Erlebnisse.

Otto Schenk steht auch mit 88 Jahren noch auf den Bühnen des Landes. Was treibt ihn an? Im Gespräch mit Barbara Stöckl erinnert sich der Publikumsliebling auch an vergangene Zeiten und erklärt, warum er 1993 einen Brief an Österreichs Fußballhelden Hans Krankl schrieb.

Die Bühne zog stets auch Hans Krankl an. Schon während seiner erfolgreichen Fußballkarriere trat der „Goleador“, der beim FC Barcelona durch seinen Titel als spanischer Torschützenkönig 1979 bis heute ein Held ist, als Sänger auf. Was verbindet ihn heute mit Otto Schenk?

