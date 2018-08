Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Vom Alltag im Museumsdorf bis zum Sonntag im Museum

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 15. August, beleuchtet die Reihe „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ im Museumsdorf Niedersulz die Themen „Lehmziegel schlagen", „In der Marienkapelle“ und „Kräutergeheimnisse – Heilkräuter und Würzmittel“. Am Samstag, 18. August, folgen „Lehmziegel schlagen" und „Komm, spiel mit – Alte Kinderspiele“, am Sonntag, 19. August, „Lehmziegel schlagen", „Von der Milch zur Butter“ und „Beim Schmied“; Beginn ist jeweils um 13 Uhr. Zudem führt am Sonntag, 19. August, ab 15 Uhr eine Betty-Bernstein-Familienführung durch das Museumsdorf. Am Dienstag, 21. August, geht es dann im Rahmen des Kinderferienprogramms „Basteln mit Naturmaterialien“ ab 10 Uhr um „Mit Pinsel und Farbe – Gestalte deine eigene Strickliesel und stricke los!“. Nähere Informationen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 15. August, setzt das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya mit „Wilde Kräuter - bunte Fäden“ und „Kochen und Braten wie in der Urgeschichte“ seine historischen Handwerkskurse fort. Am Samstag, 18. August, geht es dann um die Themen „Naturkosmetik“ und „Ledergürtel herstellen“, am Sonntag, 19. August, um „Ledertasche herstellen“ und „Pfeile bauen“. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02577/841 80, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Am Samstag, 18. August, werden in der Kunstfabrik Groß Siegharts gleich zwei Ausstellungen eröffnet: In der Galerie Kunstfabrik zeigt Ina Loitzl unter dem Titel „Heimat VI - On Tour“ heimatkritische Animationsfilme, die Aspekte des Brauchtums mit der modernen Lebensrealität konfrontiert. Im Projektraum junge Kunst beschäftigt sich Lisa-Maria Ernst unter dem Motto „The Great Curve“ mit den Echos narrativer Welten. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr; Ausstellungsdauer: jeweils bis 23. September von Mittwoch bis Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr. Nähere Informationen bei den Galerien Thayaland unter 0699/18 11 92 20, e-mail presse @ galerien-thayaland.at und www.galerien-thayaland.at.

Im Rahmen des Festivals „La Gacilly-Baden Photo" steht am Samstag, 18. August, ab 19 Uhr im Arnulf Rainer Museum in Baden der Multimedia-Vortrag „Ausrottung/Extinctions“ des südafrikanischen Fotografen Brent Stirton über den Krieg um das Elfenbein in Afrika auf dem Programm. Dabei präsentiert auch der in Baden lebende Regisseur und Kameramann Richard Ladkani seine Dokumentation „The Ivory Game“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02252/422 69, e-mail lois.lammerhuber @ festival-lagacilly-baden.photo und http://festival.lagacilly-baden.photo bzw. beim Arnulf Rainer Museum unter 02252/209196-11, e-mail office @ arnulf-rainer-museum.at und www.arnulf-rainer-museum.at.

Im Atelier der Kunstmeile Krems heißt es am Samstag, 18. August, ab 14 Uhr „Rein in die Farbschleuder!“, wenn sich die Besucher im Rahmen einer „Family Factory“ per Spritzpistole selbst zu Kunstoberflächen machen können. Am Sonntag, 19. August, wartet dann noch ab 14 Uhr eine Familienführung mit Hands-On-Stationen und Informationen über die laufenden Ausstellungen im Karikaturmuseum Krems. Nähere Informationen unter 02732/90 80 10, e-mail office @ kunstmeile.at, www.kunsthalle.at und www.karikaturmuseum.at.

Schließlich veranstaltet das Museum Niederösterreich in St. Pölten in seinem Haus der Geschichte am Sonntag, 19. August, wieder einen Familiensonntag. Das Kreativprogramm widmet sich dabei ab 13 Uhr unter dem Motto „Kunstgeschichte(n)" dem Thema „Jugendstil-Ornamente gestalten". Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/920 80 90-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse