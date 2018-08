lifecell wählt Odine Solutions und Affirmed Networks zur Bereitstellung virtualisierter Services für geschäftliche und private Abonnenten in der Ukraine aus

Die Bereitstellung stellt das erste kommerzielle virtualisierte LTE-Core-Netzwerk in der Ukraine dar

Odine Solutions, der führende Integrator von NFV-Systemen in der EMEA-Region, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit Affirmed Networks, dem führenden Unternehmen für virtualisierte mobile Netzwerke, erfolgreich ein virtualisiertes Netzwerk für lifecell, einen führenden Mobilnetzwerkbetreiber in der Ukraine, bereitgestellt hat. Die Bereitstellung, die das erste virtuelle LTE-Core-Netzwerk in Produktion in der Ukraine darstellt, ermöglicht es lifecell, sein Netzwerk zu transformieren, um diverse Mobilservices der nächsten Generation bereitzustellen.

Um eine effiziente Bereitstellung und eine nahtlose Migration zu ermöglichen, entschied sich lifecell für Odine Solutions - basierend auf der Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Bereitstellung umfassender Sytemintegrationen und Managed Services für Mobilnetzwerkbetreiber, die virtualisierte Netzwerkfunktionen und Infrastrukturen in der Region EMEA anbieten.

"Wir sind der Meinung, dass virtualisierte Netzwerke hervorragende Wachstumschancen für uns bieten, um Kosten zu reduzieren und neues Umsatzwachstum voranzutreiben. Unsere Auswahl von Odine Solutions als hauptsächlichem Integrator in Kombination mit der cloud-nativen Lösung von Affirmed Networks ermöglicht es uns, von diesen Vorteilen zu profitieren, während wir unseren Weg hin zur digitalen Transformation und zur 5G-Bereitschaft fortsetzen", so Mahmut Ünsal Erüreten, CTO von lifecell. "Ein zuverlässiger regionaler Systemintegrator mit einer Erfolgsbilanz bei erfolgreichen NFV-Bereitstellungen war unverzichtbar, um eine reibungslose Transformation auf diesem Weg zu ermöglichen. Daher haben wir Odine Solutions ausgewählt."

"lifecell ist ein Beispiel für einen wirklich innovativen Betreiber, der ein First Mover in seiner Region bei der Lieferung eines Netzwerks der nächsten Generation ist, das es seinen Kunden ermöglichen wird, von den neuartigen Services zu profizieren, die über sowohl 4G als auch 5G möglich sein werden", so Mohammed Shanableh, VP Global Operations von Affirmed Networks.

"Wir sind stolz darauf, bei der Bereitstellung einer vollständig virtualisierten cloud-nativen Lösung für lifecell die Führung zu übernehmen, um dem Unternehmen zu helfen, der erste Betreiber zu werden, der ein virtualisiertes LTE-Core-Netzwerk in der Ukraine bereitstellt", sagte Alper Tunga Burak, Odine Solutions, Managing Partner, Sales & Marketing.

Über lifecell:

lifecell ist der ukrainische digitale Anbieter, der echte Kommunikationsfreiheit möglich macht. Mit Hilfe von verfügbarem mobilen Highspeed-Internet bietet lifecell hochentwickelte Mobilkommunikationsfähigkeiten für alle Benutzer unabhängig von Alter oder technologischem Kenntnisstand an. lifecell ist eine hundertprozentiges Tochtergesellschaft von Turkcell, einem führenden Lieferanten von konvergierenden Telekommunikations- und Technologieservices. Zum Ende von Q2 2018 belief sich die Anzahl aktiver dreimonatiger Abonnenten auf 7,8 Millionen Nutzer.

Über Odine Solutions

Odine Solutions ist ein marktführender Systemintegrator mit einem starken Schwerpunkt auf der Virtualisierung von Tier-1-Netzwerkfunktionen in der Region EMEA mit einem einzigartigen Fachwissen im Bereich Produktionsbereitstellungen von Red Hat OpenStack, VMware Cloud OS sowie VNF-Lösungen wie EPC, GiLAN, DPI, IMS Core und Voice über LTE/WLAN. Odine Solutions besitzt und verwaltet außerdem eine private Cloud-Infrastruktur die PaaS-/SaaS-Angebote für Cloudservice-Anbieter und Großbetreiber von Sprachservices und Datenaggregatoren in 36 Ländern über regionale POPs in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland ermöglicht.

Über Affirmed Networks, Inc.

Affirmed Networks hat einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als seine Lösung für Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV) der Standard für die weltweit führenden Mobilbetreiber wurde. Zurzeit bietet das Unternehmen kommerzielle Bereitstellungen, darunter Tier-1- und Tier-2-Mobilnetzwerke, an und ist weltweit bei vielen Testbereitstellungen involviert.

