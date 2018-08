Österreichs "Bad der Schande" gekürt - Zahlreiche Einsendungen zeigten Sanierungsbedarf.

Wien (OTS) - Im Frühjahr 2018 suchten die 1a-Installateure, die 1. Adresse für Bad & Heizung, im Rahmen eines österreichweiten Gewinnspiels Österreichs „Bad der Schande“. Personen aus ganz Österreich konnten mit Bildern ihres desolaten und in die Jahre gekommenen Bades an dieser Aktion teilnehmen und eine Komplettrenovierung ihres Bades gewinnen. Nach aktuellen Schätzungen der Bauwirtschaft ist jedes dritte Bad älter als 20 Jahre und damit dringend sanierungsbedürftig. "Unsere Aktion zeigt, dass diese Einschätzung völlig richtig ist. Zahlreiche Einsendungen belegen den akuten Sanierungsbedarf!", erklärt dazu Mag. Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Installateur Marketingberatung GmbH.

Österreichs "Bad der Schande", also das von der Online- und Fachjury gekürte Bad mit dem höchsten Sanierungsbedarf, befindet sich in Wiens 14. Gemeindebezirk. "Dieses Bad entspricht von der Ausstattung, von den Leitungen als auch vom Grundriss her keinesfalls mehr dem Stand der heutigen Ansprüche an ein Bad. Mit einem 1a-Installateur wird ein Bad auch zu einer persönlichen Wellness- und Wohlfühlzone - ob mit einer freistehenden Badewanne, einer bodengleichen Dusche oder etwa einer Regenbrause und auch ganz egal, wie viel Fläche zur Verfügung steht. Die 1a-Installateure werden nun der Gewinnerin den Wunsch nach dem Bad der Träume erfüllen und damit auch klar dokumentieren: Mit einem 1a-Installateur wird auch Österreichs desolatestes Bad zu einem Bad der Träume!", erklärt dazu Thomas Wiesmayr, Beirat der Wiener 1a-Installateure, bei der Übergabe des Sanierungsschecks an die Gewinnerin Sabine Eberhard namens der Wiener 1a-Installateure.

Die Gewinnerin erhält nun eine komplette Profi-Badrenovierung von einem 1a-Installateur mit Marken-Sanitärprodukten der PASSION-Linie inkl. Verfliesung, Sanitärkeramik und Armaturen. Die Durchführung der Badrenovierung ist bereits für September geplant, eine Bemusterung und Auswahl der Materialien inkl. einer 3D-Planung hat bereits in einem SHT Bad & Energie Schauraum stattgefunden.

Über die 1a-Installateure

1982 schloss sich eine Gruppe selbständiger Installateurbetriebe zusammen, um gemeinsam unter dem Markennamen „1a-Installateur“ aufzutreten. Heute sind die

1a-Installateure eine Gruppe von über 180 selbständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich. Sie wurden zur ersten Adresse für Bad und Heizung, weil sie sich von Anfang an zu Leistungen höchster Qualität verpflichtet haben. Die Marke 1a-Installateur ist heute die mit Abstand bekannteste Installateurmarke Österreichs und eindrucksvoll im Markt etabliert.

