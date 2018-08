Verkehrsunfall: Kind läuft auf die Straße

Wien (OTS) - Datum: 13.08.2018

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Adresse: 03., Ziehrerplatz

☐ Bildmaterial zur honorarfreien redaktionellen Verwendung © LPD Wien

Gestern Nachmittag befuhr eine PKW-Lenkerin (27) den Bereich Ziehrerplatz, als laut ihren Angaben plötzlich ein Kleinkind zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn lief. Die Frau konnte nicht ausweichen und stieß den Jungen (23 Monate alt) zu Boden. Das Kind erlitt diverse Abschürfungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern des Kindes befanden sich zum Vorfallszeitpunkt in der Gartenanlage am Ziehrerplatz.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at