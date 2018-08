FPÖ-Hafenecker: „SPÖ-Lercher soll rote Silberstein-Methoden endlich einstellen“

Wien (OTS) - Nachdem SPÖ-Bundesgeschäftsführer Lercher verkündet hat, dass die Regierung eine Milliarde für Regierungsautos ausgeben will – das wären – abgesehen davon, dass die Zahl nicht stimmt – bei 16 Regierungsmitgliedern 62.500.000 Euro pro Auto, reitet „Fake News Max“ heute zum Thema AUVA wieder aus. „Lercher soll seine Siberstein-Methoden endlich einstellen. Die Regierung hat eine Leistungsgarantie abgegeben und im Gegensatz zur Angstproaganda der SPÖ hält das, was Gesundheitsministerin Hartinger verspricht“, so der freiheitliche Generealsekretär.

