Lotto: Zwillingsjackpot – es geht um 1,4 Mio. bzw. 200.000 Euro

Sologewinn beim Joker mit 200.000 Euro in Niederösterreich

Wien (OTS) - Am vergangenen Wochenende gab es keinen Sechser und auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, und damit geht es am Mittwoch um einen sogenannten Zwillingsjackpot. Im Gewinntopf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 1,4 Millionen Euro im Topf liegen, und beim Fünfer mit Zusatzzahl wird es um etwa 200.000 Euro gehen.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, und so waren wieder einmal die Fünfer die Gewinner der Runde. Die Gewinnsumme für den Sechser wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und so erhalten hier die 40 Gewinner jeweils rund 6.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Ganz ohne Gewinn ging es dann aber nicht, und so darf sich beim Joker ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich über einen Sologewinn freuen. Er wählte zwei Joker und hatte mit dem zweiten Tipp Glück. Der Industrieviertler gewann mehr als 200.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.8.2018

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 723.807,45 – 1,4 Mio. Euro warten JP Fünfer+ZZ zu EUR 99.523,52 67 Fünfer zu je EUR 1.620,40 188 Vierer+ZZ zu je EUR 173,20 3.500 Vierer zu je EUR 51,70 5.108 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 57.287 Dreier zu je EUR 5,70 226.545 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 26 36 38 41 45 Zusatzzahl: 5

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.8.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 40 Fünfer zu je EUR 6.652,00 2.357 Vierer zu je EUR 19,10 40.619 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 5 9 12 35 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.8.2018:

1 Joker zu EUR 200.441,30 4 mal EUR 8.800,00 82 mal EUR 880,00 907 mal EUR 88,00 9.565 mal EUR 8,00 96.833 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 0 5 8 7 4

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at