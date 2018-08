Toto: Zehnfachjackpot - 155.000 Euro warten

Jackpot weiterhin auch in der Torwette

Wien (OTS) - Der Jackpot bei Toto wird zweistellig: Da es am Wochenende, also in der Runde 32B, abermals keinen Dreizehner gegeben hat, geht es in der nächsten Runde bereits um einen Zehnfachjackpot. Die Gewinnsumme für 13 richtige Vorhersagen wird dabei auf etwa 155.000 Euro klettern.

Drei Spielteilnehmer erzielten insgesamt fünf Zwölfer, denn da einem Oberösterreicher und einem Steirer auf ihren Systemscheinen jeweils ein Zweierweg „umfiel“, kamen sie zu je zwei Zwölfern und daher je zweimal zur Zwölfer Quoten von rund 1.700 Euro. Den fünften Zwölfer erzielte ein Wiener mit einem Normalschein.

In der Torwette hielt der Jackpot im ersten Rang neuerlich allen Angriffen stand. Und da es abermals auch keine vier richtigen Ergebnisse gab, geht auch der Jackpot im zweiten Rang in die Verlängerung.

Annahmeschluss für die Runde 33A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 32B:

10fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 141.181,30 – 155.000 Euro warten 5 Zwölfer zu EUR 1.743,30 48 Elfer zu EUR 40,30 383 Zehner zu je EUR 10,10 346 5er Bonus zu je EUR 4,60

Der richtige Tipp: 1 1 2 2 2 / 1 X 2 X X 2 1 2 1 X X 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 9.872,88 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.007,04 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 72,90 Hattrick: JP zu EUR 107.318,66

Torwette-Resultate: 2:0 +:2 1:2 0:1 0:2

