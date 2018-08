Zurich verstärkt die regionale Struktur und Kundennähe

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft schafft eine zukunftsorientierte Struktur und entwickelt ein neues Servicemodell für ihre Geschäftspartner und Kunden.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management: „Wir haben derzeit eine gute Position im Markt: Wir genießen das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, unsere Vertriebspartner sind eng mit uns verbunden. Auf die Branche kommen jedoch in den nächsten Jahren Veränderungen zu. Daher passen wir unser regionales Vertriebsmodell schon jetzt an, um unsere Wettbewerbsfähigkeit auszubauen.“

Stärkung von regionaler Kompetenz, Service und Erreichbarkeit

Der Vertrieb ist ab 2019 in vier Regionen organisiert. Die Regionen werden mit umfangreichen Entscheidungskompetenzen ausgestattet. Zöschg: „Mit dem neuen Vertriebsmodell schaffen wir klare Verantwortung und Transparenz. Wir stärken unsere Fach- und Vertriebspower vor Ort und bieten damit unseren Vertriebspartnern sowie unseren Kundinnen und Kunden erlebbar noch besseren Service.“

Jede Region wird von einem Regionaldirektor geleitet und folgt einer einheitlichen Struktur:

Wien, Niederösterreich und Burgenland, Regionaldirektor Mag. Christoph Kleemann

Regionaldirektor Mag. Christoph Kleemann Oberösterreich und Salzburg, Regionaldirektor Klaus Kurz

Regionaldirektor Klaus Kurz Steiermark, Kärnten und Osttirol, Regionaldirektor Ing. Gilbert Schuller

Regionaldirektor Ing. Gilbert Schuller Tirol und Vorarlberg, Regionaldirektor Peter Auer

Zöschg: „Wir wollen den Erfolgspfad von Zurich noch stärker ausbauen. Ich bin überzeugt davon, dass uns das mit Peter Auer, Mag. Christoph Kleemann, Klaus Kurz und Ing. Gilbert Schuller gut gelingen wird. Alle vier Regionaldirektoren sind erfahrene und langjährige Vertriebsführungskräfte bei Zurich. Gleichzeitig möchte ich mich schon jetzt bei Dr. Johannes Weniger und Akad. Vkfm. Martin Sturm, die bisher die Landesdirektionen Wien und Steiermark geleitet haben, für ihr besonderes Engagement und ihren jahrelangen sehr erfolgreichen Einsatz für Zurich bedanken.“

Die Umsetzung wird in den nächsten Monaten vorbereitet und mit 01.01.2019 wirksam.

