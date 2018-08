Sepp Forcher unterwegs „im Pustertal“: „Klingendes Österreich“ am 15. August in ORF 2

Von der Lienzer Klause in Osttirol zum Pragser Wildsee in Südtirol

Wien (OTS) - Von Ost- nach Südtirol – Sepp Forcher ist in seiner 194. „Klingendes Österreich“-Ausgabe am Mittwoch, dem 15. August 2018, um 20.15 in ORF 2 im Pustertal unterwegs. Zwei Flüsse prägen diese historisch und geografisch einzigartige Talschaft: die Drau und die Rienz. Sepp Forcher beginnt seine Wanderung in Osttirol bei der Lienzer Klause und führt sie dann, in einem ständigen Wechsel zwischen Berg und Tal, über Anras, Thal, Abfaltern und Tessenberg nach Sillian fort.

In der Grenzregion der Karnischen Alpen bei der Klammbachalm beginnt der Südtiroler Boden. Der Kinigerhof in Sexten, das kulturvolle Innichen, Toblach und Niederdorf sind die Stationen im von den Dolomiten beherrschten Hochpustertal. Der vielbesuchte Pragser Wildsee ist die einzigartige Kulisse für den Abschluss des klingenden Ausflugs, den einmal mehr Musik- und Gesangsgruppen veredeln.

Die musikalische Begleitung stammt diesmal von: Osttiroler Geigenmusig, Duo Girstmair-Weger, Villgrater Viergesang, NordOst saitig, Südtiroler 6er Musig, Kleablattl, BrunVerdi Trio, Musikkapelle Niederdorf, Schützenkompanie Johann Jaeger Niederdorf.

„Klingendes Österreich“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark, für Buch und Regie zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at