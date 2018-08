AVISO 20.8.2018, 10 Uhr, Foto-/Drehtermin: Schulstartaktion der Caritas

Bevorstehender Schulstart wie jedes Jahr finanzielle Belastung für einkommensschwache Familien. Schulstartaktion der carlas – mit gut erhaltenen Schulsachen kann jeder helfen!

Wien (OTS) - In Österreich leben 330.000 Kinder und Jugendliche in einkommensarmen Haushalten. Bildung ist die beste Armutsprävention. Deshalb unterstützt die Caritas der Erzdiözese Wien auch heuer wieder beim Start ins neue Schuljahr und bietet im Zuge der Schulstartaktion in den carlas, den Second-Hand-Läden der Caritas, gut erhaltene Schulsachen zu günstigen Preisen an.

Zum Start der Aktion lädt die Caritas zum Foto- und Drehtermin in das carla Mittersteig.

Wann: 20. August 2018, 10 Uhr

Wo: carla Mittersteig // Mittersteig 10, 1050 Wien



Mit:

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien

Elisabeth Mimra, Leiterin carlas

Menschen, die noch gut erhaltene Schulsachen, die nicht mehr gebraucht werden, Zuhause haben, werden gebeten, diese während der Öffnungszeiten in den carlas vorbeizubringen. So können noch mehr Familien unterstützt und noch mehr Kinder gut ausgerüstet in die Schulen geschickt werden.

