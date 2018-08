„Servus MotoGP – in Österreich UND Deutschland!“

Entscheidung am Spielberg: Die spektakulärste Motorrad-Rennserie der Welt ab 2019 wieder exklusiv bei ServusTV – für Fans in Österreich und Deutschland

Salzburg/Wals (OTS) - ServusTV und der spanische Rechtevermarkter DORNA Sports verlängern und intensivieren ihre Partnerschaft zur MotoGP: Ab der Saison 2019 wird ServusTV die FIM-Motorrad-Rennserie als exklusiver TV-Partner in Österreich und Deutschland übertragen. Die weltweit besten Motorradfahrer werden für weitere fünf Jahre beim Salzburger Sender über den Asphalt heizen.



Diesmal dürfen sich auch die Fans in Deutschland über die packende Racing-Action der MotoGP freuen, denn ServusTV hat sich die exklusiven Rechte an der Rennserie ab dem kommenden Jahr für Österreich und Deutschland gesichert und zeigt die Motorsportserie frei empfangbar und in brillantem Full-HD. Das Rechtepaket umfasst die Live-Übertragungsrechte für die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP, sowie den Red Bull MotoGP Rookies Cup und die FIM Enel MotoE World Cup für TV, digital und mobile.



„Die MotoGP passt perfekt zu ServusTV. Unser Team liefert tatsächlich spannende und hochqualitative Rennberichte der Extraklasse ins Wohnzimmer und deswegen freut es mich sehr, dass sich unser Einsatz in den vergangenen drei Jahren ausgezahlt hat. Und dass Dorna Sports auch die kommenden Jahre mit uns als TV-Partner zusammenarbeiten will, das macht uns schon wirklich stolz“, sagt Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV.



„Die MotoGP hat sich in Österreich extrem schnell zu einem Erfolgsformat bei ServusTV entwickelt. Kein Wunder, es gibt wohl derzeit keinen packenderen Motorsport im TV. Für uns heißt es jetzt, weiter Gas geben und auch in Deutschland mit der gleichen Energie angreifen“, so Christian Nehiba, Sportchef von ServusTV.



ServusTV erzielt in Österreich mit der MotoGP im Saison-Durchschnitt (Rennen aller Klassen) einen Marktanteil von rund sechs Prozent, mit den Rennen der Top-Klasse sogar rund acht Prozent im Jahresdurchschnitt (Zielgruppe 12+).



„ServusTV hat in den vergangenen drei Jahren einen einwandfreien Job in Österreich gemacht und wird zukünftig auch in Deutschland ein unschlagbarer Partner sein“, sagt Manel Arroyo, Managing Director von Dorna Sports. „Weil dieser Sender von der ersten Minute an voll hinter dem Projekt stand, versteht er die Philosophie unseres Sports und weiß, wie man damit die Zuschauer begeistert und neue Fans hinzugewinnt. Wir könnten, ganz klar, nicht glücklicher sein über diese neue Partnerschaft.“



In der aktuellen Saison stehen noch acht weitere Rennwochenenden im Kalender, die ServusTV in Österreich überträgt. 2019 heißt es dann 19 Mal „Start frei“ für Marc Marquez, Valentino Rossi und Kollegen. Ab März bietet ServusTV dann beinahe an jedem Wochenende Motorrad-Rennsport vom Feinsten, denn der Sender zeigt auch dann wieder zusätzlich zur MotoGP die Rennen der Superbike WM in Österreich und Deutschland.

