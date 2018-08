Suchtmittelfund nach Fahrraddiebstahl

Wien (OTS) - Datum: 13.08.2018

Uhrzeit: 02:00 Uhr

Adresse: 12., Wienerbergstraße

☐ Bildmaterial zur honorarfreien redaktionellen Verwendung © LPD Wien

Zeugen verständigten am 13. August 2018 um 02.00 Uhr die Polizei, da sie zwei verdächtige Personen in der Wienerbergstraße beobachten konnten, die soeben ein Fahrrad gestohlen hatten. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Meidling gelang es, die beiden flüchtenden Männer (28 und 32 Jahre alt) kurze Zeit später anzuhalten und festzunehmen. Bei einer Personsdurchsuchung wurden geringe Mengen an Heroin aufgefunden und sichergestellt.

