ORF SPORT + mit BSO-Pressekonferenz „Die Auswirkungen von Vereinsmitgliedschaften“

Am 13. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 13. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der BSO-Pressekonferenz „Die Auswirkungen von Vereinsmitgliedschaften“ um 10.00 Uhr, die Höhepunkte von der Beachvolleyball-Major Series Gstaad 2018 um 19.00 Uhr und von der Beachvolleyball Major Series Wien 2018 um 21.35 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, Episode 4 von Ice 2 Ice 2018 – Michael Strassers Weltrekordversuch um 20.15 Uhr, „Fußball“ (3. Runde, der Samstag) um 20.20 Uhr, „Fußball“ (3. Runde, der Sonntag) um 20.55 Uhr und der Kurzfilm zum Ironbike Festival Ischgl 2018 um 22.35 Uhr.

Erstmals erhobene repräsentative Daten zeigen: Jede/r Vierte in Österreich ist Mitglied in einem Sportverein. Die BSO-Pressekonferenz am 13. August in Wien informiert über die Auswirkungen auf Integration, Infrastruktur und Vereine. Mit dabei ist unter anderem BM a.D. Rudolf Hundstorfer, Präsident der Bundes-Sportorganisation. Reporter ist Peter Brunner.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 10. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at