Real Techniques® ist die erste Make-up-Pinselmarke, die in den Weltraum geschickt wird

Informationen zu Real Techniques®





Enthüllen Sie Ihren inneren Experten mit Hightech-Make-up-Pinseln und Online-Tutorials. Erstellt von den professionellen Maskenbildnern und erstklassigen YouTube Beauty-Gurus Sam und Nic Chapman. Real Techniques ist eine Marke von Paris Presents Incorporated, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Kosmetikprodukten und Körperpflegezubehör spezialisiert hat, um das Schönheitserlebnis für alle Benutzer zu verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.realtechniques.com

© 2018 Paris Presents Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.





Informationen zu Sent Into Space





Die globalen Experten in der Hochatmosphäre (Near Space), die mit modernster Forschung und Innovation inspirierende Erlebnisse schaffen.

Auswirkungen auf die Umwelt: Das Verfahren ist völlig umweltschonend. Die verwendeten Ballons sind vollständig biologisch abbaubar. Latex wird aus dem Harz des Gummibaums gewonnen und zerfällt, wenn es den Naturelementen ausgesetzt wird. Die Oxidation ist der erste Schritt beim Abbau des Ballons und beginnt innerhalb von etwa einer Stunde nach dem Aufblasen. Die Ballons bauen sich auch im UV-Licht ab (davon gibt es viel in der Hochatmosphäre!) und die Zersetzungszeit ist ähnlich einem Eichenblatt (6 Monate). Der überwiegende Teil des Ballons wird auf den meisten Flügen geborgen. Für Sent Into Space ist das Bergen des Ladeguts sehr wichtig, um die Ergebnisse zu erhalten. Der Großteil des Ballons bleibt dabei befestigt und alles wird zusammen geborgen. Sent Into Space startet nicht auf hoher See und vermeidet dies ausdrücklich. Wenn Ballons versehentlich im Meer landen, wird der gesamte Aufbau geborgen; dies kommt jedoch sehr selten vor. Es werden keine schädlichen Chemikalien, Farb- oder Konservierungsstoffe in den vom Unternehmen benutzten Verbrauchsmaterialien verwendet.

Weitere Informationen über Sent Into Space finden Sie unter https://sentintospace.com/pages/about-us

