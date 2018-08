MathemaTIC bei formativer Beurteilung auf dem ersten Platz

Das luxemburgische Ministerium für Bildung und Vretta wurden bei der internationalen Preisverleihung der e-Assessment Awards für MathemaTIC mit dem Preis für Best Use of Formative Assessment ausgezeichnet.

Der renommierte Preis für die beste Lösung bei formativen Beurteilungen ging an MathemaTIC für seinen besonderen Ansatz bei formativen Beurteilungen im großen Maßstab und die erfolgreiche Implementierung an Grund- und weiterführenden Schulen in ganz Luxemburg.

Der Erfolg von MathemaTIC als personalisierte Lernplattform begründet sich in seinen hoch interaktiven formativen, diagnostischen und summativen Beurteilungen und seiner dynamischen Mehrsprachigkeit. Darüber hinaus verfügt MathemaTIC über ein ausgeklügeltes Überwachungssystem, das Lehrkräfte mit aussagekräftigen Daten versorgt. Dies ermöglicht eine effektive und frühzeitige Lernintervention.

Mit den Simulationen, Übungen und interaktiven Spielen in MathemaTIC können Schüler mathematische Konzepte auf ihre praktischen Anwendungen abstrahieren. Die Schüler werden sicherer in der Mathematik, indem Berechnungen auf intuitive und ansprechende Weise vermittelt werden. MathemaTIC kann flexibel im Klassenzimmer und zu Hause verwendet werden und unterstützt verschiedene Mobilgeräte und Sprachen.

MathemaTIC wurde als Projekt aufgelegt, um den Mathematikunterricht für jeden Lernenden zu revolutionieren. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig und wirkungsvoll der Wandel des Bildungssystems durch immersive Technologielösungen ist. So lässt sich die Ungleichheitslücke schließen und der Bildungserfolg an Grund- und weiterführenden Schulen im ganzen Land verbessern.

Informationen zu den e-Assessment Awards

Mit den e-Assessment Awards werden Fortschritte bei E-Assessments gewürdigt und die neuesten Innovationen quer durch den Bildungssektor herausgestellt. Vor dem Hintergrund steigender Bewerberzahlen und internationaler Beachtung entwickeln sich die e-Assessment Awards rasant zu einer echten Größe in der E-Assessment-Community.

Informationen zum Projekt MathemaTIC

MathemaTIC ist eine Säule der Strategie Digital (4) Education des luxemburgischen Ministeriums für Bildung im Rahmen der Initiative "Digital Lëtzebuerg". Diese richtet sich an den gesteckten Zielen der Forschungs- und Innovationsinitiative Horizont 2020 der Europäischen Union, um den Bürgern das Thema Digitalisierung näherzubringen. Ziel der Strategie ist der Zugang zu hochwertigen Informationen und pädagogischen Ressourcen für alle Lernenden, unabhängig von sozialen Status. MathemaTIC wurde in gemeinsamer Arbeit von den folgenden Partnern entwickelt: SCRIPT, Vretta, französisches Ministerium für Bildung, Universität Luxemburg, Luxembourg Centre for Educational Testing, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research und Centre de gestion informatique de l'éducation.

Wenn Sie sich dem Projekt MathemaTIC anschließen möchten, um den Bildungserfolg zu verbessern und an Ihren Schulen mehr Gleichheit zu schaffen, kontaktieren Sie uns unter info @ mathematic.org.

