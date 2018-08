Vorläufiges Medienprogramm: Informelle Tagung der Tagung der Landwirtschaftsministerinnen und -minister

Sonntag, 23. bis Dienstag, 25. September 2018

Wien (OTS) - Von Sonntag, den 23. bis Dienstag, den 25. September 2018 findet die Informelle Tagung der Landwirtschaftsministerinnen und -minister in Österreich statt.

Vorläufige medienöffentliche Termine

Sonntag, 23. September 2018

13.30 – 17.00 Uhr

Exkursionsprogramm für interessierte Medienvertreterinnen und –vertreter:

Besuch des Weinguts Renner & rennersistas

Ort: Obere Hauptstraße 97, 7122 Gols

Treffpunkt für die Abfahrt mit dem Shuttlebus: 13.30 Uhr, Welcome Desk in der Ankunftshalle, Flughafen Wien, 1300 Schwechat

19.00 Uhr

Medienempfang und Präsentation der österreichschen Landwirtschaft unterstützt von COPA-COGECA

Willkommensreden von

- Mag. Edith M. Unger, Präsidentin des Verbandes der Agrarjournalisten und –publizisten in Österreich

- Daniel Kosak/Michael Strasser, Pressesprecher von Elisabeth Köstinger, Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus

- Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien

Ort: Pressezentrum im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien (Zugang über Haupteingang am Stubenring)

Für weitere Details und zur Anmeldung für Programmpunkte des 23. September 2018 wenden Sie sich bitte bis 30. August 2018 an presse @ bmnt.gv.at .

Montag, 24. September 2018

09.00 – 17.30 Uhr

Exkursionsprogramm für interessierte Medienvertreterinnen und –vertreter:

Besuch des Bio-Bauernhofs und der Eis-Manufaktur Eis-Greissler

Ort: Königsegg 25, 2851 Krumbach

Gemeinsames Mittagessen der Medienvertreterinnen und -vertreter mit den Landwirtschaftsministerinnen und -ministern und Kommissar Phil Hogan sowie anschließende Besichtigung des Ziegenhof Mandl

Ort: Pengersdorf 7, 2813 Lichtenegg

Treffpunkt für die Abfahrt mit dem Shuttlebus: 09.00 Uhr vor dem Star Inn Hotel Wien Hauptbahnhof, Gerhard-Bronner-Strasse 5, 1100 Wien

19.00 – 22.00 Uhr

Abendessen beim Heurigen

Ort: Fuhrgassl-Huber, Neustift am Walde 68, 1190 Wien

Für weitere Details und zur Anmeldung für Programmpunkte des 24. September 2018 wenden Sie sich bitte bis 30. August 2018 an presse @ bmnt.gv.at .

Dienstag, 25. September 2018

06.45 – 18.00 Uhr

Medienakkreditierung und Medienzentrum in Schloss Hof geöffnet (Medienakkreditierung schließt um 13.00 Uhr)

07.00 – 08.00 Uhr

1. Shuttlemöglichkeit von Wien nach Schloss Hof

Treffpunkt: 06.45 Uhr vor dem Star Inn Hotel Wien Hauptbahnhof, Gerhard-Bronner-Strasse 5, 1100 Wien

Eine verbindliche Anmeldung für den Bus ist via E-Mail an presse @ bmnt.gv.at bis 21. September 2018 erforderlich.

08.45 Uhr

Eintreffen der Landwirtschaftsministerinnen und -minister in Schloss Hof

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT - Doorstep

Ort: Ankunftsbereich, Schloss Hof, Schloss Hof 1, 2294 Schloßhof

09.00 – 12.00 Uhr

Exkursionsprogramm für interessierte Medienvertreterinnen und –vertreter:

Seminar „Austria as a best practice country for soy production – Donau Soja Protein Strategy for Europe“

Ort: Raiffeisen Lagerhaus Obersiebenbrunn, Bahnstraße 121, 2283 Obersiebenbrunn

Treffpunkt für die Abfahrt mit dem Shuttlebus: 09.00 Uhr Akkreditierungsschalter, Schloss Hof

Für weitere Details und zur Anmeldung für diesen Programmpunkt wenden Sie sich bitte bis 30. August 2018 an presse @ bmnt.gv.at.

09.00 Uhr

Gruppenfoto

Ort: Neptunbrunnen im Ankunftsbereich (bei Schönwetter), Konferenzsaal (bei Schlechtwetter)

09.15 Uhr Plenarsitzung der Landwirtschaftsministerinnen und -minister

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT zu Beginn – Tour de Table (Achtung: Nur für Foto- und Kamerateams)

Treffpunkt: im Ankunftsbereich (im Anschluss des Gruppenfotos)

09.45 – 12.00 Uhr

Bei Interesse selbstständiger Besuch der Ausstellung „Warum isst die Welt, wie sie isst?“

Ort: Ausstellung Schloss Hof

11.00 – 12.00 Uhr

2. Shuttlemöglichkeit von Wien nach Schloss Hof

Treffpunkt: 10.45 Uhr, Haupteingang Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien

Eine verbindliche Anmeldung für den Bus ist via E-Mail an presse @ bmnt.gv.at bis 21. September 2018 erforderlich.

13.15 Uhr

Pressekonferenz mit

- Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus

- Phil Hogan, Kommissar der Europäischen Kommission für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Sprachen: DE, EN, FR mit Simultandolmetschung

Ort: Reithalle (Zugang über Medieneingang – wird mittels Leitsystem vor Ort ausgewiesen)

Weiterführende Informationen zum Ablauf sowie Details zu den Akkreditierungsmodalitäten und zum Shuttlebus finden Sie im beiliegenden Medienprogramm.

Die Teilnahme an den Medienterminen im Rahmen des Programms und die Nutzung des Medienzentrums in der Wiener Hofburg und des Medienzentrums im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig. Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung zu dieser an.

Bitte beachten Sie, dass für die Exkursionsprogramme am 23., 24. und 25. September 2018 eine zusätzliche Anmeldung unter presse @ bmnt.gv.at bis 30. August erforderlich ist.

Die Akkreditierungsausweise werden von Montag bis Freitag, 09.00 – 13.00 Uhr im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Schauflergasse 1, 1010 Wien) ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

ACHTUNG: Am 18., 19. und 20. September ist das Medienakkreditierungsbüro in der Schauflergasse GESCHLOSSEN!

Am 25. September 2018, ab 06.45 Uhr werden die Akkreditierungsausweise am Medienakkreditierungsschalter in Schloss Hof (Schloss Hof, Schloss Hof 1, 2294 Schloßhof, Patisserie „Prinz Eugen“) ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Medienzentrum in Schloss Hof:

25. September 2018: 06.45 bis 13.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

