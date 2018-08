Bayer Leverkusen im SalzburgerLand: Treue Sommergäste aus der Bundesliga

Die Bergheimat der Fußballstars: Zum sechsten Mal war die "Werkself" in Zell am See-Kaprun zu Gast

Hallwang (OTS) - Nach einer erfolgreichen Saison 2017/18 war Bayer 04 Leverkusen Anfang August im SalzburgerLand zu Gast, um sich auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Bereits zum sechsten Mal bestritt die "Werkself" ihr Sommer-Trainingslager in Zell am See-Kaprun.

Die SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG) und Zell am See-Kaprun Tourismus sind langjährige Partner des deutschen Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Das alljährliche Trainingslager in der Region ist mittlerweile eine von allen Seiten geschätzte Tradition. "Höchste Zeit, unseren treuen Sommergästen das heimische Brauchtum näherzubringen", befand daher Florian Größwang von der Unternehmensleitung der SLTG.

Schuhplattler als neuer Torjubel?

Beim gemeinsamen Medientermin im Grand Hotel Zell am See bekamen die Stars der "Werkself" daher einen exklusiven Schuhplattler-Kurs: Vor der malerischen Kulisse des Zeller Sees vermittelten ihnen die beiden Zeller "Originale" Hubert und Jochen Wörister die hohe Kunst des Volkstanzes. Gleichzeitig sprachen Größwang und Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun, einen Wunsch an die Bayer-04-Verantwortlichen rund um den neuen Geschäftsführer Fernando Carro und die Mannschaft aus: "Bringen wir gemeinsam das alpine Lebensgefühl in die Stadien der deutschen Bundesliga. Es wäre großartig, einen echten Salzburger Schuhplattler einmal als Torjubel der 'Werkself' zu sehen!“



Perfekte Bedingungen in Zell am See-Kaprun

Die Zeichen stehen also gut, dass das Sommertrainingslager in Zell am See-Kaprun noch länger positiv nachwirkt. Auch, weil die Mannschaft, die wieder im Hotel TauernSPA in Kaprun untergebracht war, ideale Trainingsbedingungen vorfand. "Wir haben in Zell am See-Kaprun einfach alles: Eine hochwertige Infrastruktur fürs Training, die erstklassige Unterkunft und eine Rundum-Versorgung für unser ganzes Team", sagte Rudi Völler, Geschäftsführer Sport von Bayer 04 Leverkusen.



Baumgartlinger setzt Ziele hoch

Ein "Heimspiel" im SalzburgerLand hatte einmal mehr Julian Baumgartlinger. Der gebürtige Mattseer befindet sich vor seiner dritten Saison mit der "Werkself" und steckt sich dafür hohe Ziele: "In der Bundesliga ist es im vergangenen Jahr mit dem fünften Platz wieder aufwärts gegangen, daran wollen wir unbedingt anknüpfen. Und die Europa League ist ein toller Bewerb, auf den wir uns sehr freuen. Wir wollen gleich von Beginn an voll da sein, die Gruppenphase überstehen und dann so weit wie möglich kommen."

Tourismus jubelt bei jedem Tor mit

Auch die Tourismuspartner der "Werkself" würden sich über neue Erfolge der Leverkusener freuen. "Durch die langjährige Partnerschaft sind viele Freundschaften in Nordrhein-Westfalen entstanden. Unsere Zusammenarbeit geht ja weit über das jährliche Sommer-Trainingslager hinaus", so Ecker. "Während der gesamten Saison präsentieren wir uns am wichtigen deutschen Markt mit gemeinsamen Marketing-Aktivitäten als sportlich-erlebnisreiche Urlaubsregion, im Sommer wie im Winter."



"Deutschland ist mit rund elf Millionen Nächtigungen im Tourismusjahr 2017 mit Abstand unser größter Quellmarkt. Allein ein Fünftel davon kommt aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen", unterstreicht Größwang die Bedeutung von Partnerschaften in dieser Region. "Das SalzburgerLand und Zell am See-Kaprun jubeln also bei jedem Tor mit."



Am liebsten bei einem zünftigen Schuhplattler in den Stadien der deutschen Bundesliga oder der Europa League – die nötigen "Skills" dafür kennen die Spieler jedenfalls seit diesem Freitag im Grand Hotel Zell am See.

