11. Bezirk: Am Kanal – Sanierung der Fahrbahn

Wien (OTS) - Am Montag, dem 13. August 2018, beginnt die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten Am Kanal zwischen Weißenböckstraße und Ewaldgasse im 11. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer wird der Straßenzug Am Kanal von Weißenböckstraße bis und in Richtung Ewaldgasse als Einbahn geführt. Der Kfz-Verkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts wird örtlich umgeleitet. Die Autobuslinie 69 A Fahrtrichtung stadtauswärts wird über die Schemmerlstraße und den Weichseltagweg umgeleitet, wobei die Haltestelle Gattergasse auf Baudauer aufgelassen und die Haltestelle Pretschgasse um wenige Meter Richtung stadtauswärts verlegt wird. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 11., Am Kanal zwischen Weißenböckstraße und Ewaldgasse

Baubeginn: 13. August 2018

Geplantes Bauende: 30. September 2018

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

