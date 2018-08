Heimat Fremde Heimat

Die Schönheitsfalle – nicht mit mir!

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 12. August 2018, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgendem Thema:

Das Geschäft mit der Schönheit ist lukrativ. Weltweit werden Frauen viel zu oft nur über ihre Äußerlichkeit definiert und tappen nicht selten selbst in die Falle, dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen zu wollen. Schlank, jung und modern soll Anerkennung bringen. Doch das ist ein Spiel, das Frauen in letzter Konsequenz meistens ihrer Rechte beraubt. Denn Frauen werden weltweit weiterhin oft im Job benachteiligt, können häufig nicht über ihr Leben selbst entscheiden, sind immer wieder sexuellen Übergriffen ausgesetzt und werden so zu Opfern von Gewalt. Bei Migrantinnen vervielfachen sich diese Diskriminierungen. Doch jetzt erheben Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten ihre Stimme und sagen: „Nicht mit mir!“. So auch die Sprecherin des Frauenvolksbegehrens Schifteh Hashemi-Gerdehi, „Miss América Latina Austria“ María Koletnik Castro, die Menschenrechtsaktivistin gegen Frauenhandel Joana Adesuwa Reiterer und die Sängerin Celia Mara. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

