Sommer, Sonne und eine Menge Spaß – Die a&o Family Days zu Gast in Prag

Vom 27.-29. Juli lud a&o, Europas größte Hostelkette, zum sechsten Mal in Folge zu einem ausgelassenen Wochenende für Groß und Klein.

Wien/Berlin

Die Sonne strahlte und vor dem a&o Hostel Prag Strizkov tummelten sich nur glückliche Kinder. Grund dafür waren die a&o Family Days, die in diesem Jahr in der tschechischen Hauptstadt zu Gast waren. Neben einem großen Kinderfest stand ein gemütlicher Grillabend mit anschließender Kinderdisco auf dem Programm.



Phillip Winter, Chief Marketing Officer der a&o Hostels, freute sich über die rege Teilnahme und bemerkt: „Für große Familien mit geringerem Budget ist es oft nicht einfach, einen Kurzurlaub zu verbringen. Mit unseren Family Days möchten wir das ändern und auch diesen Familien das Reisen ermöglichen.“ Winter, selbst Vater von zwei Kindern, führt fort: „Für das nächste Jahr feilen wir bereits an neuen Ideen und Events, um noch mehr Familien Zugang zu Citytrips zu bieten.“



Die a&o Family Days, die ursprünglich als a&o Großfamilientag gestartet sind, bieten Familien die Gelegenheit, einen preiswerten Kurzurlaub in Europas schönsten Städten zu verbringen. Für günstige 59 Euro pro Nacht und Zimmer können Eltern mit bis zu vier Kindern übernachten - Frühstück und Unterhaltungsprogramm inklusive. Einmalig in der Branche: Mit der Kinderermäßigung bei a&o Hostels schlafen Kinder bis zu 18 Jahren kostenlos im Zimmer der Eltern. a&o unterstreicht damit seine Familienfreundlichkeit und sein oberstes Credo „everyone can travel“.



Die jährlich stattfindende Veranstaltung steht immer ganz im Zeichen der Familie und bietet ein abwechslungsreiches Programm für jedermann. Während sich die Kinder bei der Clownshow, auf der Hüpfburg, beim Basteln oder Kinderschminken amüsieren, können die Eltern bei Kaffee und Kuchen entspannen. Am Abend treffen sich alle beim geselligen Grillen wieder, bevor bei der Kinderdisco nochmal die letzten Energiereserven mobilisiert werden. Eine professionelle Kinderbetreuung bietet den Eltern die Möglichkeit, den Abend in Zweisamkeit zu genießen oder sich beim Sightseeing die Stadt anzusehen.

