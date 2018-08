ÖSTERREICH: Auch Austropop-Produzent Rudi Dolezal greift FPÖ an

"Lasse Austropop-Kaiser Ambros nicht von inakzeptablen FPÖ-Politikern anrotzen"

Wien (OTS) - Im Streit mit der FPÖ bekommt Wolfgang Ambros jetzt Unterstützung von Österreichs bekanntestem Musikfilm-Produzenten Rudi Dolezal. In der Tageszeitung ÖSTERREICH (Freitagsausgabe) verteidigt Dolezal Ambros gegenüber den FPÖ-Attacken: "Ich lasse mir den Kaiser des Austropop nicht von inakzeptablen FPÖ-Politikern anrotzen. Wolferl ist so erfolgreich, das wäre so, als ob die FPÖ 40 Jahre lang jede Wahl gewinnt."

Dolezal schießt dann direkt gegen die FPÖ: "Natürlich bin ich sauer. Ich meine, was haben Figuren wie der Herr Vilimsky von der FPÖ schon für Österreich getan. Die haben Österreich immer nur kritisiert."

Dolezal zu den FPÖ-Attacken gegen Künstler: "Was in Österreich nicht passieren darf, ist, dass Künstler und Entrepreneure in der derzeitigen Situation die Gosch'n halten."

