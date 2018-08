ACI Worldwide und FSS geben einvernehmliche Lösung zu Dienstleistungen für die BASE24-Software von ACI bekannt

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), ein weltweit führender Anbieter von Echtzeitlösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr und das Bankwesen, und Financial Software & Systems Private Limited (FSS), ein führender Anbieter im Bereich Zahlungstechnologie und Transaktionsverarbeitung mit einem breit gefächerten Portfolio an Softwareprodukten sowie gehosteten Zahlungs- und Softwarediensten, geben die einvernehmliche Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten hinsichtlich der Nutzung von ACIs Produkten (insbesondere der BASE24-Software) durch eine Vergleichsvereinbarung mit Datum vom 30. Juni 2018 ("Vergleichsvereinbarung") bekannt.

Gemäß dieser Vergleichsvereinbarung sind FSS und seine Tochtergesellschaften berechtigt, Bestandskunden von FSS weiterhin bis zum 30. Juni 2020 Dienstleistungen wie Anpassungen, Implementierungen und Tests, einschließlich Dienstleistungen unter Verwendung von ACIs BASE24-Software ("FSS-Dienstleistungen") anzubieten. FSS und seine Tochtergesellschaften dürfen auch neuen Kunden, die derzeit noch keine Dienstleistungen von FSS in Anspruch nehmen, gemäß den Bedingungen der Vergleichsvereinbarung FSS-Dienstleistungen anbieten.

"Seit unserer Gründung vor über 40 Jahren engagieren wir uns einzigartig für den langfristigen Erfolg unserer Kunden. Mehr als 1.000 Finanzinstitutionen weltweit vertrauen ACI bei ihren erfolgskritischen Zahlungssystemen", sagte Craig Saks, leitender Geschäftsführer von ACI Worldwide. "Wir sind froh über die Beilegung des Streits zwischen ACI und FSS und freuen uns auf die fortgesetzte Arbeit mit Kunden, um ihren weiteren Erfolg mit der BASE24-Technologie zu gewährleisten."

"Wir freuen uns über diesen positiven Ausgang mit ACL. Wir glauben, dass Kunden von dieser Lösung profitieren werden, da sie weiterhin die Fachkenntnisse von FSS in diesem Bereich sowie die Kapazitäten von FSS im Support von ACIs BASE24 in Anspruch nehmen können", sagte Nagaraj Mylandla, Vorsitzender und Geschäftsführer von FSS.

Informationen zu ACI Worldwide

ACI Worldwide, das Universal Payments (UP) Unternehmen, unterstützt weltweit mehr als 5.100 Unternehmen im elektronischen Zahlungsverkehr. Mehr als 1.000 der größten Finanzinstitute und Zahlungsvermittler sowie Tausende von globalen Handelsunternehmen verlassen sich bei der Abwicklung von Zahlungs- und Wertpapiergeschäften in Höhe von 14 Billionen USD pro Tag auf ACI. Darüber hinaus nutzen unzählige Unternehmen unsere elektronischen Rechnungsstellungs- und Zahlungsdienstleistungen. Dank unseres breiten Portfolios an Softwarelösungen, die Kunden vor Ort oder über die private Cloud von ACI bereitgestellt werden, können wir Sofortzahlungen in Echtzeit bieten und Kunden die umfassendsten Optionen bei Omni-Channel-Zahlungen der Branche zur Verfügung stellen. Weitere Informationen zu ACL finden Sie unter http://www.aciworldwide.com. Sie finden uns auch auf Twitter unter @ACIWorldwide.

Informationen zu Financial Software and Systems

FSS ist ein führendes Unternehmen im Bereich Zahlungstechnologie und Transaktionsabwicklung mit einem breit gefächerten Portfolio an Softwareprodukten, gehosteten Zahlungs- und Softwarediensten und über 27 Jahren Branchenerfahrung. Mit seiner End-to-End-Zahlungslösung stellt FSS das Rückgrat für Zahlungskanäle im Einzelhandel wie Geldautomaten, Kassensysteme, Internet und Mobilanwendungen sowie für kritische Backend-Funktionen wie Kartenverwaltung, Abstimmung, Abrechnung, Händlerverwaltung und Geräteüberwachung dar. FSS hat seinen Firmensitz in Indien und betreut über 100 Kunden, darunter große Banken, Finanzinstitutionen, Verarbeiter und Aussteller von Prepaid-Karten in Indien, den USA, in Europa, im Nahen Osten/Afrika sowie im Asien-Pazifik-Raum. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fsstech.com.

