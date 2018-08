117 Start-up-Unternehmen von Plug and Play für Herbst 2018 Batches ausgewählt

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play gab heute bekannt, dass 117 Start-up-Unternehmen in den Batches des Unternehmens für den Herbst 2018 akzeptiert wurden. Die ausgewählten Start-ups werden in eines der folgenden Programme aufgenommen: Marken und Einzelhandel, Netzsicherheit, Fintech, Lebensmittel und Getränke, Neue Werkstoffe und Verpackungen oder Lieferkette und Logistik. Die vollständige Liste der Start-up-Unternehmen kann auf der Website von Plug and Play eingesehen werden: bit.ly/pnpfall2018

"Wir konzentrieren uns auf Start-up-Unternehmen, die umwälzende Technologien entwickeln und dadurch Märkte verändern und zu schrittweisen Verbesserungen für unsere Unternehmenspartner beitragen können", sagte George Damouny, Gesellschafter von Plug and Play Ventures. "Wir haben Unternehmen vom Pre-Seed- bis zum Pre-IPO-Stadium ausgewählt, die an Lösungen von der Erhöhung der Betriebseffizienz über die Automatisierung von Sicherheitsanwendungen bis zu Lebensmittelsicherheit und erweiterter Realität arbeiten. Wir hoffen, dass diese Unternehmen in den nächsten Monaten durch die Zusammenarbeit mit unserem umfassenden Ökosystem von Geschäftspartnern ein enormes Wachstum erzielen werden."

Die Start-up-Unternehmen erhalten in den nächsten drei Monaten die Gelegenheit, das Netzwerk von Plug and Play umfassend zu nutzen. Sie werden zur Teilnahme an Mentorsitzungen, exklusiven Networking-Events und Veranstaltungen zur Vermittlung von Partnern für die Geschäftsentwicklung eingeladen. Jedes Start-up in diesem Batch wird außerdem genauestens auf die Möglichkeit von Investitionen unter die Lupe genommen. Plug and Play fordert für die Teilnahme an dem Programm keine Geschäftsbeteiligung, investiert jedoch jedes Jahr aktiv in einer großen Anzahl von Unternehmen.

Diese Start-ups werden die Programme auf dem Fall Summit von Plug and Play, der vom 23. bis 25. Oktober stattfinden wird, abschließen. Die Anzahl der für die Öffentlichkeit verfügbaren Tickets ist begrenzt. Für Medienvertreter sind Presseausweise verfügbar. Registrieren Sie sich noch heute: bit.ly/fallsummit18

Informationen zu Plug and Play

Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform mit Hauptsitz im Silicon Valley. Wir haben Accelerator-Programme, Corporate Innovation Services und eine eigene Risikokapitalgesellschaft aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor vorantreiben zu können. Seit der Gründung im Jahr 2006 haben wir unsere Programme auf die ganze Welt ausgedehnt und sind nun an mehr als 20 Standorten präsent. Dadurch bieten wir die Erfolgsgrundlage für Start-up-Unternehmen im Silicon Valley und darüber hinaus. Mit mehr als 6.000 Start-ups und 220 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir in zahlreichen Branchen das ultimative Start-up-Ökosystem geschaffen. Wir bieten aktive Investitionsmöglichkeiten durch 200 führende Venture-Capital-Unternehmen im Silicon Valley und richten pro Jahr mehr als 700 Networking-Events aus. Unternehmen in unserer Community haben Mittel in Höhe von über 7 Milliarden US-Dollar aufgebracht. Zu erfolgreichen Portfolio-Exits gehören Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound und Zoosk. Weitere Informationen finden Sie unter www.plugandplaytechcenter.com

Medienkontakt

Allison Romero

allison @ pnptc.com +1-408-524-1457