Planetarium Wien: Sternschnuppenparty am 12. August 2018

Kostenlose Veranstaltungen zum Maximum des Sternschnuppenstroms der Perseiden in und um das Planetarium der Stadt Wien

Wien (OTS) - Wie jedes Jahr ist der Sternenhimmel auch heuer Mitte August um eine Attraktion reicher: Der Meteorstrom der Perseiden ist einer der stärksten des Jahres und zieht in der warmen Jahreszeit besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Das Planetarium der Stadt Wien (2., Oswald Thomas-Platz 1, beim Riesenrad) lädt am Sonntag, 12. August von 19 bis 23 Uhr alle Interessierten zur Einstimmung auf die Beobachtung ein. Die BesucherInnen können die kostenlose Show „Juwelen des Kosmos“ (geeignet ab 5 Jahren) erleben oder auf der Kaiserwiese vor dem Planetarium gemeinsam den Meteorschauer beobachten. Auf selbst mitgebrachten Decken lässt sich der Himmel und die Erscheinungen staunend genießen. Zusätzlich werden Fernrohre auf der Kaiserwiese aufgestellt, um Jupiter und Saturn beobachten zu können. Besonders spektakulär wird ein Blick auf den Mars sein, da sich dieser extrem Nahe an der Erde befindet – man kann die Polarkappen erkennen, oder einen Wirbelsturm. Bei Fragen stehen kompetente und erfahrene AstronomInnen und ein SternbeobachterInnen-Team zur Verfügung.

Die Sichtbarkeit der Perseiden 2018

Die Perseiden können 2018 von Mitte Juli bis in die dritte Augustwoche beobachtet werden, besonders stark zwischen 11. und 13. August. Die beste Beobachtungszeit liegt heuer zwischen 21 Uhr und 24 Uhr. In einer dunklen Nacht, fern von künstlichem Licht, kann etwa alle zwei Minuten eine Erscheinung erwartet werden. Der Mond stört die Beobachtung dieses Jahr nicht. Das Planetarium der Stadt Wien nützt dies und stellt vor dem Gebäude Teleskope auf um Jupiter und Saturn zu beobachten.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Es besteht für die Bevölkerung keine Gefahr. Die einzelnen Steine sind größtenteils mikroskopisch klein. Auch etwas größere Brocken – sogenannte Boliden – verglühen als Ganzes.

Mehr Information: www.planetarium-wien.at sowie unter 01/89174-150000.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Werner Gruber

Direktor

Planetarium Wien, Kuffner- und Urania-Sternwarte

Oswald Thomas Platz 1

A-1020 Wien

Tel.: +43 676 312 66 34



Catharina Gruidl

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699/189 17 758

E-Mail: catharina.gruidl @ vhs.at