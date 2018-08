Verkehrsunfall: Fußgängerin schwer verletzt

Wien (OTS) - Datum: 08.08.2018

Uhrzeit: 14:40 Uhr

Adresse: 21., Wenhartgasse

Laut ersten Erhebungen lenkte eine 30-jährige Frau einen PKW in der Wenhartgasse und bog in die Christian-Bucher-Gasse ein. Zeitgleich überquerte eine 29-jährige Fußgängerin die Straße auf dem Schutzweg. Die Fußgängerin wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitt diverse schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

