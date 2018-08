Zielfahndung: Gesuchter Räuber festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 08.08.2018

Uhrzeit: 06:40 Uhr

Adresse: 10., Johannitergasse

Zielfahnder des LKA Wien ist es gestern gelungen, einen in Bosnien zur Fahndung ausgeschriebenen Räuber festzunehmen. Der 27-Jährige wird beschuldigt, im Jahr 2010 durch Verwendung einer Faustfeuerwaffe einen Raubüberfall getätigt zu haben. Der Mann wurde in einer Wohnung in Favoriten festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

