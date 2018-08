Am Puls der Zeit: innovative Tools für Österreichs Wirtschaft

Als Digitalisierungs-Trendsetter entwickelt der KSV1870 moderne Services für Unternehmen, die damit für Gesetze wie die DSGVO, bei Insolvenzen oder in Finanzierungsfragen gerüstet sind.

Wien (OTS) - Österreichs Unternehmen hinken bei der Digitalisierung von Produkten und Services deutlich hinterher. Für acht von zehn Betrieben hat die Modernisierung ihrer Produkt- und Serviceportfolios aktuell keine Priorität. Der KSV1870 hingegen entwickelt digitale Tools zur einfachen Umsetzung von DSGVO-Anforderungen, sorgt für rasche Insolvenzinformationen und schafft Orientierung in der Wohnungsvermietung. Zusätzlich werden Finanzierungsabläufe vereinfacht und komplexe Unternehmensstrukturen visuell dargestellt.

Die vom KSV1870 durchgeführte „Austrian Business Check“-Umfrage zeigt, dass die Gestaltung von digitalen Produkt- und Servicelösungen hierzulande kaum im Fokus steht. Und auch für die Zukunft plant nur etwa jedes fünfte befragte Unternehmen, demnächst damit durchzustarten. Nicht so der KSV1870: Um fit für die Zukunft zu sein, setzt der führende Gläubigerschutzverband des Landes auf userfreundliche Services und Produkte mit geringer Komplexität, die für den entscheidenden Mehrwert sorgen und die Wirtschaft nachhaltig stärken: „Der Megatrend der Digitalisierung schafft auch für ein digitales Unternehmen wie den KSV1870 völlig neue Möglichkeiten für Innovationen. Unsere Mitglieder und Kunden erwarten sich moderne Services und wir wollen sie überraschen“, erklärt Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, Vorstand der KSV1870 Holding AG.

Top vorbereitet mit dem DSGVO-Assistenten

Kurz vor dem Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung hatten lediglich 13 Prozent der Unternehmen das geforderte „Verzeichnis der Verarbeitungen“, das den Kern der DSGVO darstellt, umgesetzt. „All jenen KMU, die jetzt noch Aufholbedarf haben, können wir mit dem DSGVO-Assistenten rasch helfen“, so Vybiral. Der Service leitet schrittweise durch alle Unternehmensbereiche und am Ende steht ein Verarbeitungsverzeichnis. Zudem prüft die Anwendung die Unternehmenswebsite auf personenbezogene Daten und weist diese den dokumentierten Prozessen zu. Sind alle Eingaben korrekt und vollständig, erhält der User ein Verzeichnis, das einer DSGVO-Prüfung stand halten sollte und jederzeit aktualisiert im erforderlichen Format exportiert werden kann. Weitere Informationen unter https://www.ksv.at/dsgvo-assistent.

KSV1870 Insolvenzticker: In drei Schritten zum Wissensvorsprung

Informationen in Echtzeit bietet der KSV1870 Insolvenzticker via WhatsApp. Wer sich unter www.ksv.at/whatsapp anmeldet, gelangt mit nur drei Schritten zum entscheidenden Informationsvorsprung. Handynummer eintragen, Telefonnummer aus der Bestätigungs-SMS als Kontakt auf dem Smartphone speichern und eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text „Insolvenzen“ schicken. Sobald der Insolvenzticker aktiviert ist, informiert der KSV1870 zwei Mal täglich über aktuelle Fälle. Damit können User im Ernstfall einer Insolvenz rechtzeitig die Notbremse ziehen und Maßnahmen treffen.

InfoPass für Mieter: Transparenz auf beiden Seiten

Laut offiziellen Zahlen gab es 2017 rund 4.300 Räumungen. Weiters weisen Schätzungen zufolge über 40.000 Haushalte Zahlungsrückstände bei Vermietern auf. Der „InfoPass für Mieter“ dient als objektiver Nachweis der finanziellen Verlässlichkeit von Privatpersonen: Während sich der Vermieter von der Zuverlässigkeit des Wohnungssuchenden überzeugen kann, hat im Gegenzug der Wohnungsinteressent die Möglichkeit, sich mit dieser Bonitätsauskunft von möglichen Konkurrenten abzuheben. Der InfoPass enthält neben Personendaten auch Insolvenzinformationen und handelsrechtliche Funktionen. Außerdem werden Compliance-Informationen und etwaige Zahlungsauffälligkeiten angegeben.



Finanzierung digital rasch abschließen

Der digitale „Do-it-yourself“-Kredit bietet für Kunden eine neue Art der Finanzierung. Die „digitale Antragsstrecke“ ermöglicht einen ortsunabhängigen Finanzierungs- und Kreditabschluss innerhalb kürzester Zeit und zwar komplett online. Zusammen mit Kapsch hat der KSV1870 eine Technologie für verschiedenste Anbieter wie Banken, Versicherungen, Elektronikhändler oder Möbelhäuser entwickelt. Nach Erhebung der Personen- und Produktdaten erfolgt die Authentifizierung des Käufers in Echtzeit per Videotelefonat. Nach erfolgreichem Bonitäts- und Compliance-Check kann der Vertrag per Fingertipp finalisiert werden.



Visualisierung von Daten schafft Klarheit

Die KSV1870 Visualisierung ermöglicht eine übersichtliche Darstellung komplexer Unternehmensstrukturen: Zusammenhänge und relevante Detailinformationen wie wirtschaftliche Eigentümer oder handelsrechtliche Funktionsträger sind auf „My KSV“, dem Online-Portal des Gläubigerschutzverbandes, per Mausklick rasch und übersichtlich darstellbar. Der Kunde kann dabei zwischen mehreren Ansichten wechseln und die für ihn wesentlichen Informationen individuell ein- und ausblenden. Zusätzlich gibt es Compliance-Prüfungen, und sämtliche Informationen werden in Echtzeit ausgespielt. Darüber hinaus ist die Übernahme in Präsentationen oder die Implementierung in Freigabeprozesse möglich.



