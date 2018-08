AK-Bücherboot und Badebuch bieten Lesespaß am Wörthersee

Seit 4 Jahren bringt das AK-Bücherboot Medien zu den Badegästen. Mit Erfolg: Seit 2. Juli wurden bereits 85 AK-Lesekarten ausgestellt und 1.100 Medien entlehnt.

Eine Lesekarte für 10 Euro – bis 18 sogar gratis – ist schnell erstellt und gilt ein ganzes Leben lang. Diese günstige Möglichkeit zur Bücherentlehnung ist einzigartig in Österreich AK-Präsident Günther Goach

Einfach einwerfen und das Buch, der Film, das Hörbuch oder die Zeitschriften werden von der jeweiligen Lesekarte automatisch abgebucht AK-Bibliotheksleiter Christoph Kreutzer

Klagenfurt (OTS) - Die Sommeraktionen AK-Bücherboot und AK-Badebuch bringen auch heuer wieder mehr Menschen zum Lesen: Insgesamt wurden 2.500 Bücher verborgt. Viele Saisonkartenbesitzer nutzen noch bis 2. September die Möglichkeit, ein Jahr kostenlos zu lesen. 200 Badegäste konnten als neue Leser willkommen geheißen werden – denn: „Eine Lesekarte für 10 Euro – bis 18 sogar gratis – ist schnell erstellt und gilt ein ganzes Leben lang. Diese günstige Möglichkeit zur Bücherentlehnung ist einzigartig in Österreich“ , so AK-Präsident Günther Goach.

Anlege- und Öffnungszeiten in den Strandbädern

Noch bis Anfang September hält das AK-Bücherboot täglich im Loretto-Bad ab 10.15 Uhr. Um 11.45 Uhr ankert das Bücherboot im Strandbad Maiernigg, danach geht es weiter Richtung Krumpendorf, wo Gäste des Parkbades Krumpendorf (13.45 Uhr) und von Bad Stich (15.15 Uhr) neuen Lesestoff erhalten.

Das Badebuch im Strandbad Klagenfurt bietet sieben Tage die Woche von 10 bis 18 Uhr Bücher für Jung und Alt.

24-Stunden-Medien-Rückgabe in der AK-Bibliothek Klagenfurt

Sollte in den Strandbädern ein Buch nicht mehr den Weg zurück zum AK-Bücherboot oder Badebuch finden, gibt es die Möglichkeit einer 24-Stunden-Medien-Rückgabe in Klagenfurt. Die automatische Rückgabestation steht vor der AK-Bibliothek am Bahnhofplatz für alle Inhaber einer AK-Lesekarte zur Verfügung. „Einfach einwerfen und das Buch, der Film, das Hörbuch oder die Zeitschriften werden von der jeweiligen Lesekarte automatisch abgebucht“ , erklärte der Leiter der AK-Bibliotheken, Christoph Kreutzer.

