Blackstone Resources AG wird europaweit gehandelt- Leerverkäufe von Blackstone Aktien - Symbol BLS

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -

Die Aktien der Blackstone Resources AG wurden an der SIX Swiss Exchange in CHF kotiert mit dem Symbol "BLS" (ISIN: CH0158739751).

Die Aktien der Blackstone Resources AG sind nun auch in den schweizerischen Swiss Market Index (SMI) aufgenommen worden. Viele der indexierten Fonds, verwaltet durch Credit Suisse, Blackrock ua., werden die Blackstone Aktien in ihr Portefeuille aufnehmen.

Die Aktien der Blackstone Resources AG sind nun ebenfalls an den deutschen Börsen von Frankfurt (FRA), Stuttgart (STU) und Berlin (BEB) mit dem Symbol 4BR in EUR gehandelt. Viele andere Internet-Anbieter und Portale haben unsere Aktien aufgenommen.

Der Verwaltungsrat hat die Kursentwicklung seit der Eröffnung des Handels am 9.7.2018 beobachtet und macht normalerweise keinen Kommentar bezüglich der Kursentwicklung.

Der Verwaltungsrat gibt nun bekannt, dass wir auf der Grundlange der uns vorliegenden Informationen vermuten, dass seit der Eröffnung des Handels der Aktien der Blackstone Resources AG (Symbol BLS) an der SIX in grösserem Umfang leer verkauft wurden. Der SIX Swiss Exchange wurde dieser Tatbestand mitgeteilt.

Wir vermuten, dass diese Leerverkäufe innert der nächsten 3 Wochen ausgeglichen werden müssen.

Gez. Der Verwaltungsrat

Homepage: http://www.blackstoneresources.ch

Die Blackstone Resources AG, Baar, ist eine schweizerischen Holdinggesellschaft in Baar und konzentriert sich auf die Batterie Metalle als primäre Rohstoffe. Daneben werden Rohstoff Raffinerien für die Gold- / Silberverarbeitung aufgebaut, entwickelt und betrieben.

Blackstone Resources AG bietet direkte Beteiligungen an der Batterie Metall Entwicklung. Von der Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen getrieben, werden grosse Mengen von primären Rohstoffen von Kobalt, Mangan, Molybden, Graphit, Lithium usw. benötigt.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Blackstone Resources AG hat noch nicht stattgefunden. Etwaige vor Beginn der Angebotsfrist erhaltene Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Blackstone Resources AG erfolgen sollte, wird ein den Bestimmungen des schweizerischen Rechts entsprechender Prospekt veröffentlicht werden, der kostenlos bei der Blackstone Resources AG, Blegistrasee 5, 6340 Baar, erhältlich ist.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), nach Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Blackstone Resources AG wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht, in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren gemäss dieser Mitteilung in einem Staat des europäischen Wirtschaftsraums, welcher die Richtlinien 2003/71/EU (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsvorschriften, die "Prospektrichtlinie") übernommen hat, gemacht werden, ist es ausschliesslich an qualifizierte Anleger in dem jeweiligen Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die ausserhalb des Vereinigten Königreichs domiziliert sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die eine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Blackstone Resources AG. Die Blackstone Resources AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

Rückfragen & Kontakt:

Greg McEwan

Telefon +41-41-449-61-63

oder E-Mail info @ blackstoneresources.ch.