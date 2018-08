Velden: Traumhaftes Strandbad um rund 12 Mio. auf willhaben angeboten

Wien/Velden (OTS) - Wer an diesen wohl heißesten Tagen des Jahres auf der Suche nach exquisitem Badespaß ist, findet derzeit auf willhaben eine ganz besondere Anzeige: Ein mehr als 10.000 Quadratmeter großer „Badegrund“ – direkt in Velden am Wörthersee – wird um rund 12 Millionen Euro zum Verkauf angeboten.



Das idyllisch gelegene Grundstück mit großzügigem Seezugang ist zur Zeit noch an die Gemeinde Velden verpachtet, für einen neuen Eigentümer stehen die Chancen auf ein gutes Platzerl am Steg aber trotzdem sicher nicht so schlecht.



Hier geht´s zur Anzeige: https://goo.gl/36jrWC

