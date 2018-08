GOURMET Event: Kühle Drinks für Ed Sheeran-Fans im Ernst-Happel-Stadion

Während der beliebte Singer-Songwriter das ausverkaufte Stadion zweimal rockt, sorgen die Cateringprofis von GOURMET Event für das kulinarische Angebot rund um das Konzert.

Wien (OTS) - Rund 110.000 Gäste sind an den beiden Konzerttagen im Ernst-Happel-Stadion dabei, um sich von Ed Sheeran begeistern zu lassen. Im Hintergrund koordinieren die Spezialisten von GOURMET Event den gastronomischen Großeinsatz. 450 MitarbeiterInnen versorgen die Fans an 48 Verkaufständen mit kühlen Getränken und Snacks. Am ersten Konzerttag waren es bereits 68.000 Getränke im gebrandeten Ed Sheeran-Becher! Von Gastronomiepartnern sind weitere 350 Personen in Foodtrucks im Einsatz.

"Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung kulinarisch zu managen, setzt viel Erfahrung und Professionalität voraus. Ziel unserer Eventgastronomie-Profis ist es, die Gäste mit guter Qualität und bestem Service perfekt zu betreuen“, kommentiert GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs die Leistung seines Teams.



Als kulinarischer Partner des Ernst-Happel-Stadions betreut GOURMET Event rund acht Großveranstaltungen im Stadion im Jahr.

GOURMET Event ist Spezialist für individuelles Catering und unvergessliche Events in Top-Locations. Ob Catering im VIP-Bereich, bei großen Veranstaltungen oder internationalen Empfängen. GOURMET Event ist für jede Veranstaltung ein verläßlicher Partner mit großer gastronomischer Erfahrung. Seit 2015 trägt die Eventgastronomie von GOURMET mit Stolz das Österreichische Umweltzeichen. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website www.gourmet-event.at.

Zum Unternehmen:

GOURMET ist führender Experte für Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET gesunde, natürliche Produkte aus hochwertigen Zutaten. Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

GOURMET Event Ihr Event in besten Händen Ihr Link zu den Eventprofis

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at