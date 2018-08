FPÖ-Gudenus zu Schieder: SPÖ schadet dem Ansehen Österreichs seit vielen Jahren

Wien (OTS) - „SPÖ-Schieder soll lieber vor seiner eigenen Türe kehren und sich seine gekünstelte Empörung bezüglich der Kambodscha Reise eines FPÖ-Abgeordneten sparen. Schließlich ist es die SPÖ, die einerseits mit ihrer Politik und andererseits der regelmäßigen Vernaderung im Ausland dem Ansehen Österreichs schadet“, so der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann Mag. Johann Gudenus, der in diesem Zusammenhang auch an eine frühere Nordkorea Reise von führenden SPÖ-Politikern erinnert.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at