Int. Gartenbaumesse Tulln – mit Europas größter Blumenschau NUR von 30. August bis 3. September 2018

Sonderschauen: „Garten der Sinne“ und „Mit Gartenschere und Blumendraht“

Tulln (OTS) -

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2018

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 530 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Blühende Kunstgalerie“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten liegt nach wie vor voll im Trend

Für kleine Gärten, Terrassen oder Balkone eignet sich ganz hervorragend Zwerg oder Säulenobst. Mit seiner kleinen Wuchsform ist es ideal für die Anzucht im Kübel, in kleinen Gärten oder auch für Obstbaumhecken. Säulenobst kombiniert den Vorteil großer Winterhärte mit hohen Erträgen aromatischer Früchte. Noch dazu sind die Früchte nicht kleiner als die von hohen Obstbäumen. Spalierobst war früher sehr beliebt und ist ebenfalls ideal für die heutigen oft kleinen Gärten. Es kann an der Hauswand gezogen werden und bietet eine sehr gute Möglichkeit, schmale Streifen am Haus für den privaten Obstanbau zu nutzen. Experten finden auch ungewöhnliche und individuelle Lösungen: Je nach Region können zum Beispiel kletternde Obstgehölze, wie Kiwi oder Wein gepflanzt werden, die unter anderem gut an einer Pergola wachsen.

Kleine Gemüsesorten wie Cocktail-, Kirsch- oder Hängetomaten, Chili, Mini Gurken und Paprika sind mittlerweile zahlreich erhältlich und werden auf dem Balkon oder auf der Terrasse in Töpfen oder Blumenkästen angebaut. Auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln erhalten Sie Tipps und Informationen rund um das Thema Obst und Gemüse im eigenen Garten.

Sonderschau Gemüse: „Garten der Sinne“

Unter dem Motto „Garten der Sinne“ wird die regionale, saisonale und frische Gemüsevielfalt Österreichs präsentiert. Angelehnt an den Garten „Anima“ des Universalkünstlers André Heller sowie den Garten „Jardin Majorelle“ von Yves Saint Laurent, beides Sehenswürdigkeiten in Marokko, wird die Gemüseschau zu einem ganz besonderen Erlebnis. Farbenprächtige Masken mit großen blauen Augen werden überdimensional dargestellt und mit Pflanzen und Gemüse dekoriert. Bunte, drei Meter hohe Mikado Stäbe ragen in die Luft und werden mit Auberginen, Paprika und Zucchini geschmückt. Eine bunte, spielerische Kunstgestaltung mit afrikanischem Flair wird in der traditionellen Gemüseschau, mit viel frischem und farbenfrohem Gemüse wie z.B. Karotten, Kürbis, Gurken und Chilis präsentiert. Abgerundet wird die Schau von großen orientalischen, türkisblauen Wasserbecken mit beeindruckenden Wasserspielen.

Großer Blumen und Blumenzwiebelverkauf auf der Int. Gartenbaumesse Tulln

Auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln findet man eine große Auswahl an Pflanzen, Blumenzwiebeln, Heilkräutern, Küchengewürzen und Beerenobst. Angefangen von A- wie Arnika und Aloe Vera bis zu Z - wie Zitronenverbene oder Zitronengras, aber auch BIO Kräuter, Kräuterraritäten sowie Tee- und Gemüsepflanzen gibt es zu kaufen.

Sonderschau der NÖ Landwirtschaftskammer: „Mit Gartenschere und Blumendraht“

Satirisch inspiriert – floristisch realisiert – so werden Blumen, Obst und Gemüse in der Sonderschau der NÖ Landwirtschaftskammer interpretiert. Verschiedene „Art Projekte“ wie das „Poporn Schäfchen zählen“ mit in Niederösterreich angebauten Mais, „Koncierge im Nützlingshotel“ – biologischer Pflanzenschutz durch Nützlinge oder „Begrünbare Skulptur für den öffentlichen Raum“ prägen dieses Jahr die Sonderschau. Frostresistente Exoten aus niederösterreichischer Produktion werden unter dem Motto: „Struktur in Grün“ präsentiert. Die NÖ-Gärtner und Baumschulen zeigen die Pflanze des Jahres 2018 – „In Form gebracht – das wachsende Kunstwerk“. Hinter dem Projekt „Weinberggoas oder Hiatabam“ bietet eine Baum- und Rebschule neben alten Obstbaum-Sorten auch Trauben zur Verkostung an. Ein richtiger Hingucker ist der „Zitronenradler“. Es ist ein Bild, wobei der „Zitronenradler“ im Marchfeld startet und sich gerade auf den Weg nach Sizilien macht. Ein weiterer Höhepunkt ist das Projekt „Aktion-Interaktion-Reaktion“, wobei zwölf floristische Kunststücke dargestellt werden. Diese Vernissage bietet sich für einen Fotokalender an. Von Vitaminbomben „made“ in Niederösterreich bis hin zum Gemüse und den Pflanzen des Jahres 2018 ist hier alles zu finden. Zu Verkosten und Kaufen gibt es: Frisch gepoptes Corn, Kürbiskernöl sowie Knoblauch aus Niederösterreich, Fruchtsäfte, Smoothies, saisonale und regionale Köstlichkeiten der Seminarbäuerinnen, frische Marmelade-Crepes, heimische Beeren und Früchte, Zitrusbäume und verschiedene Obstbaumsorten. Sachkundige Beratung trifft auf Kreativität.

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 30. August bis Montag, 3. September 2018

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Messe Tulln

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

