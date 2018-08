Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 10.8.: „Ein Business Angel gewährt Einblicke“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sommerserie über die Startup-Szene in Österreich spricht Astrid Petermann mit dem Business Angel Michael Altrichter – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 10. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Der 45jährige Niederösterreicher Michael Altrichter nimmt die Berufsbezeichnung Business Angel für sich in Anspruch. Er ist studierter Physiker und hat selbst zwei Startups gegründet und erfolgreich verkauft. Aktuell ist er an 30 Startups beteiligt und steckt sein Geld als sogenannter Impact Investor auch in Unternehmen, bei denen die Rendite nicht im Vordergrund steht. Astrid Petermann hat den Investor getroffen und mit ihm über junge Gründer, über das Scheitern und Altrichters Wünsche für die heimische Startup-Szene gesprochen.

