Andy Lee Lang, Slomo und Josh. Haupt-Acts am stadt.fest.2018

50 Aufführungen an 5 Locations am 1. September

Wien (OTS/RK) - Am 1. September 2018 geht das stadt.fest.wien zum 34. Mal über die Bühne. Heute, Mittwoch, hat die ÖVP Wien als Veranstalterin nicht nur das Programm vorgestellt, sondern auch den „Botschafter“ der diesjährigen stadt.fest-Ausgabe, Klaus Eberhartinger. Als Headliner des Fests gebucht sind Rock-Urgestein Andy Lee Lang, der Wiener Pop-Sänger Josh. und der Rapper Slomo. Sonst stehen beim Festival bewusst vorwiegend unbekanntere Musikerinnen und Musiker im Vordergrund. Das stadt.fest soll ihnen die Möglichkeit geben, sich einem großen Publikum bekannt zu machen.

Die Programmpräsentation fand in der Post am Rochus im 3. Bezirk statt. Sie ist eine der fünf Örtlichkeiten, an denen das Event ausgetragen wird. Bei den übrigen handelt es sich um das „Café Oben“ am Dach der Hauptbücherei, das Donauzentrum, das Restaurant „Kent“ am Brunnenmarkt sowie die Gösserhalle im 10. Bezirk. Durch diesen Location-Mix wolle die ÖVP dem Festival-Motto Rechnung tragen und Kunst und Kultur „raus aus der City und rein in die Grätzl“ bringen. Ab 14 Uhr wird es an sämtlichen Locations insgesamt 50 Auftritte geben, jeder von ihnen dauert eine halbe Stunde. Das Programm umfasst Musik in den unterschiedlichsten Genres, Kabarett und Performance-Kunst. Auch für Kinder hat das Fest etwas zu bieten, so gibt es in der Post am Rochus etwa eine Zaubershow und in der Gösserhalle zeigen Jongleure ihr Können. Das Programm endet an vier der fünf Schauplätze um 18 Uhr, in der Gösserhalle beginnt um 18 Uhr das „Grande Finale“, wenn die Headliner ihre Stücke zum Besten geben. Das gesamte Line-up und weitere Informationen zum „stadt.fest.2018“ hat die Pressestelle des ÖVP Wien-Rathausklubs: Tel.: 01/4000-81905.

